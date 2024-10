Politseinik: 80-aastane ja vanem autojuht peaks käima kontrollis igal aastal

Mõne eaka autojuhi terviseseisund ei vasta nõuetele ja siinkohal tuleb ka sekkuda, ütles Vettik.

Transpordiameti andmetel tekitasid aastatel 2020 kuni 2024 vanuses 65 ja enam vanuses juhid liiklusõnnetusi, kus hukkus 23 ja vigastatuid oli 58.

"Aastal 2023 sai eaka juhi osalusel surma kuus inimest ja nelja juhi osas oli kahtlus, et terviseseisund ei vastanud nõudmistele. Probleemi on näha," sõnas Vettik.

"Me tegeleme ikka ennetamisega - kui me eaka juhi tervisele tähelepanu ei pööra ennetavalt, siis seal võivad tekkida fataalsed tagajärjed," sõnas Vettik.

Vettik rääkis, et ta on kursis probleemiga, et perearstid ei saa praegu omal algatusel lõpetada kehtivat tervisetõendit. "Seda peaks eakas juht ise soovima. Ja kui ta pärast kontrolli ei vasta nõuetele, siis tervisetõend lõpetatakse," sõnas Vettik.

Vettiku uurimustöös küsitletud ekspertide, näiteks perearstide hinnangul peaks 80-aastased ja vanemad juhid taotlema tervisetõendit igal aastal uuesti. Praegu on see aeg viis aastat.

"80-aastaste ja vanemate põhjustatud liiklusõnnetuse hulk on suurem kui noorematel vanuses 70 kuni 75 eluaastat," ütles Vettik.

Vettiku sõnul peaks lisaks praegustele tervisenäitajatele kontrollima ka eaka juhi vaimset võimekust - kas ta üldse tajub liiklusolukorda. Samuti tuleks kontrollida juhi reaktsioonitaju.

Tervisetõendi peaks andma komisjon, mitte perearst nagu praegu. "Komisjoni kuuluks psühhiaater, üldarst - neid variante on erinevaid," ütles Vettik.

Paljud juhid sulgevad perearsti eest oma terviseandmeid - psühhiaatrilisi epikriise või alkoholi liigtarvitamisega seotud episoode.

"Võiks olla see, et need andmed on nähtavad. Kui on alkoholi liigtarvitamine, siis saaks psühhiaater seda juba temaga edasi arutada. See probleem ei puuduta ka ainult eakaid juhte, vaid kõiki," sõnas Vettik.

Leedus ja Lätis on tervisekontrollid sagedasemad, oskas Vettik rääkida. "Seal peab juba alates 55. eluaastast käima iga viie aasta järel kontrollis. Leedus tuleb alates 75. eluaastast käia kontrollis igal aastal," ütles Vettik.

Vettik pakkus välja, et võiksid olla ka sotsiaalkampaaniad, mis kutsuksid eakaid juhte üles oma juhiloast loobuma.