ERR Kiievis: elanikud kaitsevad end elektrikatkestuste eest päikeseenergia abil

Ukraina valmistub karmiks talveks, sest üle 50 protsendi energiataristust on hävitatud Vene raketi- ja droonirünnakute tõttu. Et vähemalt osaliselt päästa ennast elektrikatkestuste eest, kummardavad mõned ukrainlased päikese poole.

Ühes Kiievi kõrges kortermajas panevad liftid liikuma maja katusele paigaldatud päikesepaneelid. Need paigaldati sinna selle aasta suvel, et tagada elanikele elektrikatkestuste ajal vool.

"Me kasutame päikeseenergiat iga päev. Vaatamata sellele, et praegu on juba kesksügis, on täna päikeseline päev. Täna kasutame ainult päikeseenergiat. Lisaks jõudsime laadida akusid ning pärast päikeseloojangut saab meie maja elektrit ainult akudest," rääkis maja elanik Ihor Kondenko.

Selle päikeseelektrijaama paigaldus oleks võimatu ilma Ukraina energiaefektiivsuse fondi toetuseta.

"Meie rahastus katab kuni 70 protsenti seadmete hinnast, aga mitte rohkem kui miljon hrivnat (25 000 eurot). Katame ka energiaauditi kulud enne ja pärast päikeseelektrijaama paigaldamist. See annab võimaluse kasutada päikeseenergiat maja ülalpidamiseks: trepikoja valgustamiseks, veepumpade

ja liftide töö tagamiseks jne," selgitas Ukraina energiaefektiivsuse fondi direktor Jehor Farenjuk.

Kuidas on aga olukord korterites?

"Korterisse võib panna vaheldi ja akud. Nii on teinud paljud elanikud, sealhulgas mina. Niimoodi võib katta korteri elektrivajaduse alates neljast tunnist kuni ööpäevani või isegi rohkem," ütles Kondenko.

Katusest paar korrust allpool asub päikeseelektrijaama komandopunkt.

"Minu selja taga on selle süsteemi ehk päikeseelektrijaama süda. Siia kuulub kolm peaosa: päikesepaneelid, hübriidinverter ja akud," näitas Ukraina energiaefektiivsuse fondi tehniline direktor Dmõtro Sõrõh.

Energiaefektiivsuse fond loodi viis aastat tagasi eesmärgiga toetada rohepööret, kuid sõda on plaane muutnud.

"Ütlen ausalt, praegu on selle programmi eesmärk aidata inimestel oma kodudes raske talv üle elada. See on eesmärk number üks. Teine eesmärk on toetada rohepööret ja energia tootmist puhast allikast. Osaliselt aitab programm kaasa ka sellele eesmärgile," rääkis Sõrõh.