ERR Ukrainas: Žaporižžja rindejoon on stabiilne, kuid siiski kokkupõrgetega

Rindejoon Ukrainas Zaporižžja oblastis on enam-vähem stabiilne, kuid see ei tähenda, et Vene väed ei ründaks Ukraina positsioone.

Neid metsatukke, mis peidavad endas kaevikuid, on Zaporižžja oblastis kümneid kilomeetreid. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp uuris olukorda sellest seitsmel kilomeetril.

Üks asi on jõuda nende positsioonideni, teine asi on aga välja saada. Vene diversioonigrupp on samas metsas umbes kilomeetri kaugusel. Kohe pärast rünnaku algust viidi ajakirjanikud kõrvalpositsioonidele.

"Hommik on olnud rahutu. Vaenlased proovisid rünnata meie naaberpositsiooni väikese ründegrupiga. Toimus kontakt vaenlasega," rääkis Ukraina sõjaväelane "Sava".

Rünnak tõrjuti edukalt ja ukrainlaste seas ei olnud kaotusi. Haavatute evakueerimine on sealt väga raske.

"Vaenlane võtab evakuatsioonigrupid sihikule. Need, kes tulevad haavatuid päästma, saavad ise haavata," tõdes "Basik".

"Basiku" kolleeg "Dok" kasutab meedikuameti kohta ebatavalist tööriista – labidat.

"Valmistame igaks-juhuks uusi positsioone ette. Ainult telekas näidatakse, et kaevikuid kaevavad ekskavaatorid. Tegelikult ei too mitte keegi ekskavaatorit rindejoonele nii lähedale. Sellepärast peame ise oma kätega kaevama," selgitas "Dok".

"Mida paremini me valmistume, seda lihtsam on oma positsioone hoida, kaitsta neid droonide vastu ning hoida oma sõdurite elusid. Mida sügavamale me kaevume, seda suurem võimalus on meil ellu jääda," sõnas "Professor".

Droone lendab seal taevas palju. Ukrainlastel on küll droonivastased seadmed, aga need ei pruugi alati aidata.

"Kui siia lendavad kamikadze- või luuredroonid, üritavad meie spetsialistid need maha võtta. Kui aga nad ei suuda nende sagedusi segada, siis ma lasen need taevast alla, et need meie positsioonideni ei jõuaks," rääkis "Lipnik".

Rindejoont mööda edasi liikudes on Ukraina drooniüksus. Nende sihtmärgid asuvad vaenlase tagalas, umbes 10 kilomeetri kaugusel.

"Me lendasime oma lemmikkalastuskohtadesse, leidsime sihtmärgi ja tabasime seda. Kohe uurime ülema käest, mis see täpselt oli," selgitas "Hummer".

Selgus, et see oli Vene uus laser-kaugusmõõdik. Need objektid on kaitstud droonivastaste seadmetega, aga seekord see ei aidanud.

"Me võitleme droonivastaste seadmete vastu – vahetame sagedusi, tugevdame oma signaali. Sõltub olukorrast," selgitas "Hummer".

Viimati, kui sõdur kutsungiga "Panter" oli kaitseväest puhkusel, üritati teda kodulinnas uuesti mobiliseerida. See juhtum teeb tema relvavendadele nalja.

"Minu ees peatus sõjaväekomissariaadi auto. Uks läks lahti ja sõjaväelane küsis minult: "Vangi tahad minna?" Meil linnas on vangla, kus sõjaväekomissariaadil on tõenäoliselt broneeritud kohad mobilisatsiooni vältijate jaoks. Ma vastasin: "Ei taha! Kas üritate mind mobiliseerida?" Nad vastasid: "Jah." Ma ütlesin: "Lähme siis!" - ja istusin nende autosse. Auto aga ei liikunud paigast. Üks vaatas mulle otsa ja küsis: "Sa ilmselt oled juba kaitseväes?" Mina vastasin: "Olen. Kas see paistab kuidagi välja?" Nemad omakorda vastasid, et "Jah, sa nõustusid liiga kiiresti". Ma olin teel turule, et oma naisele järele minna. Kuna olin sunnitud taksotellimuse tühistama, toimetasid nad mind ise sinna kohale," kirjeldas "Panter".