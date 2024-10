Sõja 963. päev: Mediazona ja BBC on tuvastanud ligi 73 000 hukkunud Vene sõdurit

Venemaa sõltumatu väljaanne Mediazona kinnitas koos BBC venekeelse haruga 72 899 Vene sõduri nimed, kes on alates Ukraina täiemahulise sõja algusest hukkunud. Ukraina meedia on teatel tulekahju Krimmis asuvas Feodossija naftabaasis kustutatud. Sikorski teatas raketitõrjebaasi avamisest Poolas. Zelenski sõnul kavandavad Ukraina ja Prantsusmaa ühist relvatootmist.

Oluline pühapäeval, 13. oktoobril kell 21.34:

- ISW: tõenäoliselt tulistas Ukraina hävitajaga F-16 alla Venemaa lennuki;

- Venemaa teatas veel ühe küla vallutamisest Pokrovski lähedal;

- Zelenski sõnul saadab Põhja-Korea sõdureid Vene armeesse;

- Venemaa sõnul kasutati Kurski oblastis Ukraina vägede vastu liugpomme;

- Ukraina õhujõud tulistasid alla 31 ründedrooni;

- Ukraina meedia: tulekahju Feodossija naftabaasis on kustutatud;

- Mediazona ja BBC on tuvastanud ligi 73 000 sõjas hukkunud Vene sõdurit;

- Sikorski teatas raketitõrjebaasi avamisest Poolas;

- Zelenski: Ukraina ja Prantsusmaa kavandavad ühist relvatootmist;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1300 sõdurit.

ISW: Ukraina tulistas tõenäoliselt hävitajaga F-16 alla Venemaa lennuki Su-34

Ameerika sõjauuringute instituudi ISW andmetel on tõenäoline, et Ukraina relvajõud tulistasid esmakordselt hävitajaga F-16 alla Venemaa ründelennuki Su-34.

Laupäeval teatas Vene meedia hävitaja Su-34 ja selle meeskonna hävimisest, kuigi ametlikult pole seda teavet kinnitatud. ISW raporti kohaselt võis lennuki alla tulistada Ukraina ründelennuk F-16.

ISW märgib, et üks tuntud Vene sõjakorrespondent kinnitas Su-34 meeskonna hukkumist, kuid väitis, et see kaotus ei olnud seotud Ukraina tegevusega. Ka teised sõjakorrespondendid väitsid, et Su-34 võis alla kukkuda, kuid tehnilise rikke või inimliku vea tagajärjel.

Vene Telegrami kanal, mida väidetavalt juhivad aga õhudessantohvitserid ja Venemaa Dnepri grupi liikmed, väidab, et Su-34 allatulistamisega oli seotud Ukraina hävitaja F-16.

ISW märkis, et ei saa Telegrami kanali väidet kinnitada, kuid kui see vastab tõele, oleks see juhtum esimene kord, kui ukrainlased tulistavad alla Vene lennuki, kasutades selleks hävitajat F-16.

Zelenski sõnul saadab Põhja-Korea sõdureid Vene armeesse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas pühapäeval Põhja-Koread sõdurite saatmises Venemaa armeesse.

"Me näeme Venemaa ja režiimide, nagu Põhja-Korea, vahel kasvavat liitu " ütles Zelenski oma pühapäevases pöördumises.

"See ei ole enam ainult relvade andmine. See on tegelikult inimeste saatmine Põhja-Koreast okupantide sõjaväkke," ütles Zelenski.

Venemaa sõnul kasutati Kurski oblastis Ukraina vägede vastu liugpomme

Vene vägede liugpommid tabasid Kurski oblasti piirialal Ukraina vägesid, teatas pühapäeval Venemaa kaitseministeerium.

Pommide kohaletoimetamiseks kasutati Su-34 hävitus-pommituslennukit, lisati teates.

Venemaa teatas veel ühe küla vallutamisest Pokrovski lähedal

Venemaa teatas pühapäeval, et vallutas veel ühe Ida-Ukraina küla, püüdes haarata logistiliselt olulist Pokrovski linna, mille suunas on Vene väed nädalaid edasi liikunud.

Venemaa kaitseministeerium väidab, et nende väed on nüüd vallutanud Selidove küla, mis asub vahetult Pokrovski juures, ning Pokrovskist lõunas asuva Mõhailivka.

Ukraina õhujõud tulistasid alla 31 ründedrooni

Ukraina lasi ööl vastu pühapäeva Venemaa lastud 68 ründedroonist 31 alla ning 36 drooni asukoht pole teada, teatas Ukraina õhuvägi.

Samuti lasi Venemaa Poltava ja Odessa oblastite pihta kahe ballistilise raketiga Iskander-M, mis tulistati Kurski oblastist ja annekteeritud Krimmi poolsaarelt, ning Tšernihivi ja Sumõ oblasti pihta kahe juhitava lennukipommiga X-59, mis mõlemad lasti välja Kurski oblastist, selgub teatest.

Nende rünnakute tõrjumisel osalesid Ukraina õhutõrjeüksused, elektroonilise sõja üksused ja mobiilsed tulegrupid.

Venemaa droone lasi Ukraina alla Kiievi, Poltava, Tšernihivi, Sumõ ja Tšerkassõ oblasti kohal.

Ukraina meedia: tulekahju Feodossija naftabaasis on kustutatud

Ukraina meedia teatel on tulekahjud Krimmis asuvas Feodossia nafrabaasis kustutatud. Satelliidipildid näitavad, et kahjustada on saanud umbes 40 protsenti kompleksist.

Esmaspäeval, 7. oktoobril andis Ukraina naftabaasile raketilöögi, mille tagajärjel oli baas leekides.

Neljapäeva hilisõhtul puhkes naftabaasis kaks suurt tulekahju ja kõlasid plahvatusehelid.

With fires finally extinguished, satellite imagery from Russia's oil facility in Feodosia, Russian occupied Crimea shows extensive damage to around 40% of the complex. pic.twitter.com/mOWQ6x6Lty — KyivPost (@KyivPost) October 12, 2024

Mediazona ja BBC on tuvastanud ligi 73 000 sõjas hukkunud Vene sõdurit

Venemaa sõltumatu väljaanne Mediazona kinnitas koos BBC venekeelse teenistusega avalikele allikatele tuginedes 72 899 Vene sõduri nimed, kes on Ukrainas täiemahulise sõja algusest tapetud, vahendas The Kyiv Independent.

Mediazona septembri lõpus avaldatud andmetega võrreldes on hukkunute nimekirja lisandunud 1842 Vene sõduri nimed.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelik arv on tõenäoliselt oluliselt suurem, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, surmateated meedias ja sotsiaalmeedias, artiklid kohalikus ajakirjanduses ja kohalike võimude avaldused.

Ajakirjanike sõnul kipuvad 2024. aastal sõjategevuses hukkunud Vene sõdurid olema üha vanemad, kuna vabatahtlike keskmine vanus kasvab jätkuvalt. Sõjas hukkunud vabatahtlike hulk on kõige silmatorkavam vanuses 48–50 eluaastat.

Pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on lahingutes hukkunud üle 4100 ohvitseri. Analüütikud märgivad ka, et Ukraina idarindel on hukkunud vähemalt 13 438 seal võidelnud Vene vangi.

Mediazona andmeil oli suurem osa hukkunuist pärit Rostovi, Sverdlovski ja Tšeljabinski oblastist ning Baškortostani ja Burjaatia vabariigist.

5. juulil avaldasid Vene meediaväljaanded Meduza ja Mediazona hinnangulise raporti, mille kohaselt oli täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligikaudu 120 000 Vene sõdurit – kuigi tõenäoliselt on see arv aruande avaldamisest möödunud kuude jooksul märksa kasvanud.

2024. aasta 12. oktoobri seisuga hindas Ukraina sõjavägi Venemaa lahingukaotusteks 667 630 sõdurit, mis tõenäoliselt hõlmab Vene sõjaväelasi, kes on hukkunud, vigastatud, vangistatud või kadunud.

Sikorski teatas raketitõrjebaasi avamisest Poolas

Poolas Redzikowos avatakse lähinädalail NATO kilbi osana raketitõrjebaas, ütles Poola välisminister Radosław Sikorski, kes on püüdnud läbi rääkida ka Poola suunas lendavate Vene rakettide, mitte üksnes Iraani omade allatulistamise üle, vahendas Unian.

Raketitõrjebaasi avamine on osa Ühendriikidega sõlmitud lepingust.

"Meie oponendid on meid süüdistanud baasiprojekti hävitamises, kuid vahepeal on see juba valmis saanud ja avatakse iga minut," sõnas Sikorski.

Redzikowo raketitõrjebaasi operatiivvalmisolekust teatati 2024. aasta juulis Washingtonis toimunud NATO tippkohtumise järel. Baasi avamine on osa Euroopa etapiviisilisest adaptiivsest lähenemisest (EPAA), mille eesmärk on kaitsta Euroopat Iraanist välja tulistatud ballistiliste rakettide eest.

Sikorski ei maininud, kas see sündmus on vastus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski palvele tulistada alla Venemaa õhusihtmärgid Ukraina territooriumi kohal.

Redzikowo asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Poola-Ukraina piirist.

Unian on varem kirjutanud, et Poola on põhiseadusega kohustatud Vene rakette alla tulistama, kuid Sikorski sõnul keelab seda NATO.

Zelenski: Ukraina ja Prantsusmaa kavandavad ühist relvatootmist

Ukraina teeb Prantsusmaaga koostööd uute ühiste kaitsetööstusrajatiste ehitamiseks, vahendas portaal Kyiv Independent president Volodõmõr Zelenski laupäevaõhtust videopöördumist.

Vastavale kokkuleppele jõuti Zelenski 10. oktoobri visiidil Pariisi, kus ta kohtus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Nädala algul käis Zelenski mitut riiki hõlmaval ringreisil erinevate Euroopa liitlaste juures eesmärgiga tutvustada Ukraina võiduplaani ning arutada edasist sõjalist toetust.

"Iga välisvisiit on alati vestlus Ukraina tööstussektorisse investeerimisest," ütles Zelenski oma õhtukõnes.

Kuigi Zelenski tootmispartnerluse arendamise kohta täpsemat teavet ei andnud, viitas ta Taani mudeli edule investeeringutel kaitsesektorisse.

Juunis pakkus Taani esimese riigina Ukrainale relvade annetamist, ostes neid otse Ukraina kaitsetööstuselt, kuna Kiievi enda kaitse-eelarve ei vasta kodumaise relvatootmise võimsustele.

"Taani mudel juba töötab... ja me peame uut Prantsuse mudelit võimaluseks meelitada investeeringuid spetsiaalselt uute tootmisrajatiste rajamiseks," ütles Zelenski.

Zelenski lisas, et riikide kaitseministeeriumid tegelevad kokkuleppe sõlmimisega.

"See on kaitseministri ja strateegilise tööstuse ministeeriumi isiklik ülesanne tagada kõigi meie kokkulepete täitmine."

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1300 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 668 930 (võrdlus eelmise päevaga +1300);

- tankid 8971 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 17 876 (+49);

- suurtükisüsteemid 19 410 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1231 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 978 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 992 (+45);

- tiibraketid 2619 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 26 584 (+71);

- eritehnika 3435 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.