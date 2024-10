USA võimud võitlevad lisaks orkaani tagajärgedele torme puudutava valeinfoga

Orkaan Milton, mida lausa sajandi tormiks ennustati, randus Floridas kardetust nõrgemana ning ka selle tagajärjed polnud nii hirmsad kui kardeti. Siiski tegi marutuul koos kõige kaasnevaga suurt kahju peamiselt seetõttu, et eelmise suure tormi, Helene tagajärgi ei jõutud Miltoni saabumiseks veel koristada. Miljonitele inimestele, kes parasjagu Helene tagajärgede kõrvaldamisega tegelesid, anti korraldus tormivarju minna.

Kahjud pole veel kokku löödud, aga ekspertide hinnangul võib see olla 60 kuni 100 miljardit dollarit. Kahjudelt on Milton siis võrreldav 19 aasta taguse Katrina orkaaniga – USA ajaloo kõige rohkem maksma läinud tormiga –, mis 100 miljardi dollari eest laastas New Orleansi osariiki.

Tormikahjud kasvavad pidevalt, mille üks põhjus ongi see, et tormid on hakanud nüüd üksteise otsa tulema.

"See Mehhiko lahe ranniku tormihooaeg on kaasa toonud rohkem sündmusi kui iial varem ja uue nähtuse, mida me nüüd nimetame kompleksseks katastroofiks. See tähendab, et üks torm on just üle käinud ja te alles taastute sellest ning võib-olla koristate veel tagajärgi, kui juba tuleb järgmine torm peale. Kui tormid ilmuvad nii lühikese järgnevusega, nende mõjud mitte ainult ei kuhju, mõnikord kuhjuvad need lausa eksponentsiaalselt," selgitas Indiana Notre-Dame'i ülikooli katastroofiriskide vähendamise ekspert Tracy Kijewski-Correa.

Tormide kuhjumine pole aga kasvavate tormikahjude ainus põhjus. Teine on see, et rannikualadel elab rohkem inimesi kui iial varem. Seega on ka ohus elusid ja vara rohkem kui kunagi ajaloo jooksul.

Mainimist väärib aga ka Miltoni käitumine. Torm arenes erakordse kiirusega.

"Umbes nii nagu Milton oleks istunud punase tule taga ja siis tuli roheline, ta sai anda gaasi ja ta andis seda nagu torust tuli. Ta kiirendas väga ruttu viienda kategooria tormiks, mis on selle füüsilise piiri lähedal, milliseks Miltoni taoline torm atmosfääris üldse kasvada saab. Seda poleks juhtunud, kui merepinna temperatuur olnuks madalam. Erakordselt kõrge merepinna temperatuur annab kütust intensiivsuse selliseks kiireks kasvuks nagu äsja nägime," selgitas Florida kliimakeskuse kliimateadlane Daniel Gilford.

Merepind on praegu erakordselt soe muuseas ka Läänemeres ja ka kõigis teistes Euroopa meredes. Teadlased peavad selle põhjuseks nii siinkandis kui ka Mehhiko lahes ülemaailmset kliimamuutust.

Milton ei paku kõneainet aga mitte ainult looduse, vaid ka inimeste käitumise pärast. USA meteoroloogid kurdavad, et saavad pidevatl ähvardusi inimestelt, kes ei usu, et orkaanid Helene ja Milton üldse olemas on olnud ja peavad mõlemat süvariigi väljamõeldiseks, mille abil see rahvaga manipuleerib.

Kuidas inimesed sellise vandenõuteooria peale tulnud on, pole teada. On süüdistatud eelmist presidenti, praegust vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi, kuid üheski oma avalikus esinemises ei ole Trump orkaanide olemasolu kahtluse alla seadnud. Küll aga süüdistab ta föderaalvalitsust käpardlikus tegutsemises orkaani ajal ning orkaanihädaliste viletsas abistamises.

"Tahan õnnitleda Florida kuberneri Ron DeSantist, Georgia kuberneri Brian Kempi ja Lõuna-Carolina kuberneri Henry McMasterit. Nad said väga raskelt pihta ja tegid tõesti fantastilist tööd. Föderaalvalitsus seevastu ei teinud, mis on nende asi teha, eriti just Põhja-Carolina osas. Nad lasid inimestel ebaõiglaselt kannatada, ebaõiglaselt," sõnas Trump.

"Möödunud nädalail on olnud hoolimatu, vastutustundetu ja järeleandmatu desinformatsiooni ja otseste valede propaganda, mis eksitab inimesi. See õõnestab usaldust hämmastava pääste- ja taastamistöö vastu, mida juba on tehtud ja mida tehakse edaspidi. See on kahjulik neile, kes abi kõige rohkem vajavad. Selline tegevus on lihtsalt kohatu. Endine president Trump seda valedekampaaniat juhtis. On väidetud, et vara konfiskeeritakse. See pole lihtsalt tõsi," kommenteeris USA president Joe Biden.

Keskvalitsus üritab desinformatsioonikampaaniale vastu astuda kõigi vahenditega, näiteks oma sotsiaalmeediakontosid kasutades. Väärinfo kummutamine ei pruugi aga õnnestuda, sest valeinfo uskujad keskvalitsuse kontosid ei jälgi, vaid tegutsevad oma kõlakodades.