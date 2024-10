WSJ: Google sõlmis lepingu tuumareaktorite ehitamiseks

Lepingu tingimuste kohaselt kohustub Google ostma elektrienergiat, mis on toodetud seitsmes Kairos Poweri rajatavas reaktoris. Lepingu eesmärk on toota tehnoloogiaettevõttele 500 megavatti tuumaenergiat alates kümnendi lõpust, teatasid ettevõtted esmaspäeval.

Kokkulepe on esimene, mis sisaldab USA-s väikeste modulaarsete tuumareaktorite kaubanduslikul eesmärgil ehitamist.

Kairos Poweri tehnoloogia on hinnanguliselt USA riigisisese tuumaenergiatööstuse tulevik, kuna võib potentsiaalselt võimaldada kiiremat ja odavamat ehitusprotsessi ning eritellimusel valmistatud väiksemaid reaktoreid suurte tuumajaamade asemel.

"Eesmärk on ööpäevaringne süsinikuvaba energia," ütles Alphabeti Google'i energia- ja kliimaosakonna vanemdirektor Michael Terrell. "Meile tundub, et ööpäevaringse puhta energia eesmärkide saavutamiseks on vaja tehnoloogiaid, mis täiendavad tuule- ja päikeseenergiat ning liitiumil põhinevaid salvestussüsteeme."

Tuumaenergiatööstus on üha enam seotud USA suurte tehnoloogiaettevõtetega. Mõnes USA osas suureneb energianõudlus esimest korda aastate jooksul. Suures osas on see tingitud vajadusest ehitada tehisintellekti jaoks rohkem andmekeskusi.

Eelmisel kuul sõlmisid Constellation Energy ja Microsoft kokkuleppe, et taaskäivitada kahjustamata reaktor Pennsylvanias Three Mile Islandil, kus toimus riigi suurim tuumaenergiaõnnetus. Selle aasta alguses ostis Amazon andmekeskuse teises Pennsylvania tuumajaamas.

500-megavatisest tootmisvõimsusest, mille Kairos Power Google'i jaoks ehitaks, piisaks keskmise suurusega linna energiaga varustamiseks.

Kairos plaanib reaktorid tarnida aastatel 2030–2035.

Ettevõtted ei avalikustanud finantstingimusi, kuid sõlmisid elektrienergia ostulepingu, mis sarnaneb ettevõtete ja tuule- ja päikeseenergia arendajate vahel sõlmitud lepingutele. Ettevõtted ütlesid, et projekti asukohta või seda, kas reaktorid võivad olla mitmes kohas, ei ole kindlaks tehtud.

Traditsioonilistes tuumareaktorites kasutatava vee asemel on Kairose reaktorites jahutusvedelikuna kasutusel sulasoola ühend FLiBe, mis koosneb liitiumfluoriidi (LiF) ja berülliumfluoriidi (BeF2) segust.

Google'i rajatised sisaldaksid ühte 50-megavatist reaktorit ja kolme elektrijaama, millest igaühel oleks kaks 75-megavatist reaktorit. See on võrreldav umbes 1000 megavatiga tavaliste tuumaelektrijaamade reaktorites.

Kairos peab saama USA tuumaenergia reguleeriva komisjoni heakskiidu, kuid juba on firmal luba ehitada Tennessee osariiki näidisreaktor, mis võib hakata tööle 2027. aastal.

Peaaegu 20 protsenti USA elektrienergiast pärineb tuumajaamadest, kuid suurte uute projektide ehitamine on seiskunud suurte kulude ja pikkade tähtaegade tõttu.