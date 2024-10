Retseptiravimite miinimumhind tõuseb tuleval aastal euro võrra

Sotsiaalministeeriumi tervishoiu rahastamise poliitika ekspert Lii Pärg ütles, et retseptitasu muudeti viimati 2018. aastal ning miinimumtasu tõstmine on vajalik, et keerulises eelarveolukorras tervisekassa jätkusuutlikkust suurendada ja võimaldada tervisekassale seaduses pandud kohustuste täitmist alates tulevast aastast, kui eelarve langeb miinusesse.

Soodusravimite nimekirja määratud retseptiravimitele kehtib olenevalt ravimist kas 50-, 70-, 90- või 100-protsendiline soodustus, ravimi väljaostmisel peab ostja tasuma siiski vähemalt miinimumtasu, mis on praegu 2,50 eurot. Miinimumile lisaks peab patsient maksma soodustusest ülejääva osa ning piirhinda ületava osa.

Piirhind määratakse sama toimeainega eri tootja ravimihindade järgi reeglina mitme ravimi peale hinnalt teise soodsaima ravimi järgi ehk näiteks 5, 8, 10 ja 12 euro puhul oleks piirhind 8 eurot. Just piirhinnast arvutatakse tervisekassa soodusprotsent.

Pärast muudatusi jääb ravimitele endiselt kehtima ka lisahüvitis, mis leevendab nende inimeste olukorda, kelle kulud retseptiravimitele on suured.

"Muudatus mõjutab ligikaudu 900 000 inimest, kes retseptiravimeid aasta jooksul ostavad," sõnas Pärg. Aasta jooksul ostetakse välja ligikaudu 11,8 miljonit retsepti, neist kompenseerib tervisekassa vähemalt osa ligikaudu 10 miljoni puhul.

"Muudatuse mõjul paraneb prognoositavalt tervisekassa eelarvepositsioon ca 10 miljoni euro võrra aastas," ütles Pärg.