Tervisekassa ei hüvita enam mitme mure lahendamist ühe operatsiooni käigus

Kui veel mullu sai Saaremaalt Tallinna operatsioonile sõitnud töömees ühe lõikusega lahti mõlemast kubemesongast, siis nüüd lõigatakse tal ära vaid üks, sest teise operatsiooni eest tervisekassa ei tasu. See tähendab, et teisele operatsioonile tuleb tal varsti uuesti minna.

Samas olukorras on ka kõik need, kel korraga oleks vaja opereerida mitu nahamoodustist, mille puhul pole kindel, kas tegu on melanoomiga või mitte.

"Põhjus tervisekassa kommunikatsioonis on, et enamus tarvikuid võetakse välja esimese operatsiooniga ja see teine operatsioon ei ole nii kallis. Me saime varem makstud 40 protsenti teisest operatsioonist, nüüd siis null," selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) kirurgiakliiniku juhataja Peep Talving.

Talvingu sõnul tähendab topeltlõikus siiski täiendavaid kulusid. Ta möönab, et patsiendi jaoks on tegu ebamugava olukorraga, sest uut lõikust tuleb oodata kuid ja mõnel juhul tähendab see ka pikemat või mitut haiguslehte.

"Simultaanoperatsioon tähendab ju seda, et ühe operatsiooni ajal tehakse ka teine operatsioon. Siis on tellija meile ju ette andnud, mida me peaksime tegema," rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi ravijuht Liis Salumäe.

"Kliinikumis on kõige enam simultatsioonidest puudutatud kõrvakliinik ja silmakliinik," lisas ta.

Salumäe sõnul on erialaseltsid juba pöördunud tervisekassa poole, et leida tekkinud probleemile lahendus.

Tervisekassa hinnangul peaks põhioperatsiooni tasust piisama ka teisese lõikuse jaoks.

"Me oleme sisenemas ajajärku, kus tervisekassa kulud ületavad tulusid juba 2025. aastal 170 miljoni euro ulatuses. Me peame selles olukorras otsima kokkuhoiukohti," selgitas tervisekassa partnerlussuhete portfellijuht Ergo Pallo.

"Päevaravis, kus simultaanoperatsioonid on kõikidest operatsioonidest umbes seitsme protsendi juures, oleme muutnud seda reeglit, kuna me näeme, et kahe koodi üheaegne kasutamine ei ole operatsioonikeerukusest tulenevalt põhjendatud," lisas ta.

Tervisekassa ei ole analüüsinud, millised võivad olla simultatsioonoperatsioonidest loobumise kaudsed kulud, näiteks pikem haiguslehel viibimine.

Päevakirurgiast veelgi vähem saab Põhja-Eesti regionaalhaigla tänavu teha plaanilisi lõikusi, sest nende ravimaht vähenes 600 000 euro võrra.

"Näiteks neerukivi, mis vajab statsionaarset operatsiooni, jääb ootele võib-olla kolme kuu asemel kuue kuu peale. Võib-olla ortopeediline operatsioon, mitte endoproteesimine, oli varem kolme kuuga operatsioonile, nüüd võib-olla nelja või viie kuuga," ütles Talving.

Tartu Ülikooli kliinikumi hinnangul neil ravijärjekorrad väga palju ei tohiks pikeneda.