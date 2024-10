Ekspertide hinnangul ei taha Põhja-Korea palju sõdureid Venemaa eest sõtta saata

Foto: SCANPIX/AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Venemaa plaan kaasata Ukrainas käivasse sõtta Põhja-Korea sõdurid on praegu vaid kuulujutt, mis on kasulik mõlemale sõja otsesele osapoolele, leiavad julgeolekueksperdid. Kui aga põhjakorealased peaksid tõepoolest rindejoonele minema, siis ei ole neid väga palju, sest keelebarjäär lõhuks käsuliini ja nad muutuksid kohe kahurilihaks.

Põhja-Korea sõdureid pole veel Ukrainas võitlemas nähtud ja julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul on sel teemal lahti läinud infosõda. Tema hinnangul võibki Venemaa jätta diktatuuririigi osaluse kuulujuttude tasemele, kuid samas on võimalik ka mingisugune ametlik avaldus.

"Juriidilises plaanis pole Venemaal isegi sõjaseisukorda välja kuulutatud, nii et sellepärast on väga huvitav vaadata, kuidas nad neid Põhja-Korea üksuseid kaasaksid. On mingi võimalus vormistada nad Venemaa elanikeks, näiteks," rääkis Saks.

Vastakas informatsioon levib ka Ukrainasse võitlema minevate põhjakorealaste arvu üle. Mõnel pool väidetakse, et Venemaal on välja õppimas 10 000 sõdurit, mujal aga räägitakse vaid 3000 sõdurist.

Analüütikute arvates ei taha Põhja-Korea sõtta viia suuri vägesid, sest nende jaoks lähtub peamine oht siiski Lõuna-Koreast või USA-st. Samuti on küsimus, milleks Venemaa neid üldse kasutada saaks.

"See peab olema kompaktne üksus, võitlusvõimeline üksus. Ei saa olla segakomplekteeritud üksus Vene sõduritest ja Korea sõduritest, vaid siis tõenäoliselt testitakse, kuidas see /.../ käsuliin tööle hakkaks," ütles Saks.

"Kui suhtlus peaks toimuma, siis see saab ainult käia läbi Põhja-Korea ohvitseride. Kui peaks midagi Põhja-Korea ohvitseridega juhtuma, siis põhimõtteliselt on need Põhja-Korea sõdurid, kes vene keelt ei valda, lihtsalt väga-väga rumal kahuriliha," sõnas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse ekspert Marek Kohv.

Kohvi sõnul oleks teine võimalus kasutada põhjakorealasi abitööjõuna tagalas. Näiteks võiksid nad rajada ehitisi või kaevikud.

"Aga samamoodi võib neid kasutada Põhja-Korea antud relvastuse käitlemiseks ehk siis kas neid relvi ettevalmistades või kui need on pikamaarelvad, siis nad saavadki neid relvi opereerida selliselt, et nad ei ole päris otse rindel," selgitas Kohv.

Kohv ütles, et Põhja-Korea sõdurite kaasamine näitaks Venemaa meeleheidet ja värbamisprobleeme, kuigi tegelikult üritatakse maailmale öelda, et ka neil on liitlasi. Samas üritavad sellest kõigest kasu lõigata ka ukrainlased, kes ootavad suuremat toetust lääneriikidelt. Vastutasuks sõjaväelaste eest võib Venemaa aidata Põhja-Koreal suurendada tuumavõimekust. Tegelik mõju sõjategevusele on aga tõenäoliselt igapidi väike.