Sõja 965. päev: Zelenski sõnul kavatseb Venemaa sel sügisel kaasata sõtta Põhja-Korea

Oluline teisipäeval, 15. oktoobril kell 20.58:

- Okupeeritud aladel elavad ukrainlased kaotavad ilma Vene passita tasuta ravimid;

- ISW: Vene allikate teatel vallutasid Vene väed Kurski oblastis positsioone tagasi;

- Zelenski: Venemaa kavatseb sel sügisel kaasata Põhja-Korea sõtta Ukrainas;

- EL pikendab Ukraina sõjaväe väljaõppemissiooni kahe aasta võrra;

- Zelenski sõnul avalikustab Ukraina sel nädalal võiduplaani;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1210 sõdurit.

Allikad: 18 Põhja-Korea sõdurit panid rindelt putku

Ukraina meedia allikate teatel on rindelt deserteerunud juba 18 Põhja-Koreast pärit sõdurit. Väidetav väejooks toimus Ukraina piiri lähedal asuvates Kurski ja Brjanski oblastites.

Väidetav väejooks toimus Ukraina piirist umbes seitsme kilomeetri kaugusel. Allikate teatel otsivad korealasi nüüd taga Vene sõdurid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas juba varem, et Venemaa kavatseb kaasata Põhja-Korea sõtta Ukrainas. Lääne diplomaat ütles 15. oktoobril ajalehele The Kyiv Independent, et Põhja-Korea on saatnud Venemaale 10 000 sõdurit.

Politsei: Ukrainas Toretskist evakueeriti kahe nädalaga 2000 elanikku

Elanike evakueerimine Ukraina Donetski oblastis asuvast Toretskist jätkub, vaatamata linna pidevale pommitamisele lahkus kahe nädala jooksul 2000 inimest, ütles patrullpolitsei aseülem Oleksi Bilošõtskõi.

"Oktoobri kahe nädala jooksul evakueeriti veel umbes 2000 kohalikku elanikku," kirjutas Bilošõtskõi teisipäeval Telegramis.

Okupeeritud aladel elavad ukrainlased kaotavad ilma Vene passita tasuta ravimid

Alates 2025. aastast kaotavad diabeeti, astmat ja muid haigusi põdevad ukrainlased Venemaa okupeeritud aladel juurdepääsu tasuta ravimitele, kui nad ei omanda Vene passi, teatas inimõigustega tegelev Eastern Human Rights Group.

Seda praktikat on Venemaa juba rakendatud Luhanski oblastis, kus Vene kodakondsuseta elanikele ei anta sotsiaalprogrammide raames meditsiiniteenuseid ja ravimeid.

Patsiendid peavad abi saamiseks olema registreeritud ja kindlasse registrisse kantud, kirjutab inimõiguste rühmitus Facebookis.

See samm sunnib okupeeritud aladel asuvaid ukrainlasi Venemaa kodakondsust vastu võtma, vastasel juhul võivad nad silmitsi seista tõsiste tervislike tagajärgedega.

Ukraina Rahvuslik Vastupanu Keskus mõistis sellise Vene poliitika hukka kui genotsiidi, mille eesmärk oli Ukraina identiteedi kustutamine.

Venemaa sunnib süstemaatiliselt Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti okupeeritud alade elanikke Vene passi aktsepteerima, teatas USA uurimisrühm augustis.

21. juulil teatas Riiklik Vastupanu Keskus, et Vene okupatsioonivõimud sunnivad Hersoni oblasti mõnes osas elanikke väljasaatmise ähvardusel Venemaa passi vastu võtma. Muudel juhtudel ähvardab Ukraina passi hoidjaid väidetavalt omandiõiguste kaotamine, vanglakaristus ja mobiliseerimine Vene armeesse.

Ukraina konfliktivaatluskeskuse hinnangul kujutavad Venemaa meetodid endast tõsist rahvusvahelise õiguse rikkumist, kuna 1907. aasta Haagi konventsioon keelab sundida okupeeritud territooriumi elanikke vaenulikule riigile truudust vanduma.

Ukraina sõdurid Harkivis Autor/allikas: SCANPIX/V Madiievskyi/UKRINFORM/SIPA

ISW: Vene allikate teatel vallutasid Vene väed Kurski oblastis positsioone tagasi

Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel vallutasid Vene allikate teatel Vene väed Kurski oblastis positsioone tagasi ning Ukraina väed taastasid oma positsioonid Toretskis.

Vene väed korraldasid hiljuti vähendatud pataljoniga mehhaniseeritud rünnaku Kurahhove suunas ja ning tegid ka edasiliikumisi Vuhledarist kirdes, märgib instituut.

Russian sources claimed that Russian forces recaptured positions in Kursk Oblast.



Ukrainian forces recently regained positions in central Toretsk.



Russian forces recently conducted a reduced battalion-sized mechanized assault in the Kurakhove direction and recently made… https://t.co/htXjTzv88D pic.twitter.com/zFBA3ceq5q — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 15, 2024

Zelenski: Venemaa kavatseb sel sügisel kaasata Põhja-Korea sõtta Ukrainas

Venemaa kavatseb sel sügisel kaasata Põhja-Korea sõtta Ukraina vastu, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval luureandmetele viidates.

Teade tuli päev pärast seda, kui Zelenski hoiatas Moskva ja Pyongyangi vahelise kasvava liidu eest.

Ukraina sõjaväeluure andmetel hõlmavad Venemaa sügis-talve plaanid Põhja-Korea otsest osalemist sõjas, ütles Zelenski.

Zelenski hoiatas 13. oktoobril, et Venemaa ja Põhja-Korea süvendavad oma liitu, öeldes, et partnerlus on eskaleerunud nii kaugele, et Põhja-Korea saadab Ukraina rindele isikkoosseisu koos relvadega.

"See ei ole enam ainult relvatarned. See on tegelikult inimeste saatmine Põhja-Koreast Vene okupatsioonivägedele," ütles Zelenski.

Hoiatus järgnes Lõuna-Korea kaitseministri Kim Yong-Hyuni teadetele, et Põhja-Korea paigutab tõenäoliselt Ukrainasse regulaarväed, et aidata Venemaad rindel.

Samuti on viimastel päevadel ilmunud teateid, et Põhja-Korea ohvitserid hukkusid Ukraina raketilöögis Venemaa poolt okupeeritud territooriumil. Väljaanne Kyiv Independent ei ole suutnud kontrollida neid teateid, mis on kinnitust leidnud vaid ühest luureallikast.

Põhja-Korea on Venemaale ballistilisi rakette ja suurtes kogustes suurtükimürske tarninud alates 2023. aasta sügisest. Selle aasta alguses allkirjastasid kaks riiki Venemaa presidendi Vladimir Putini Pyongyangi visiidi ajal vastastikuse kaitse pakti.

Selle nädala esmaspäeval esitas Putin Venemaa riigiduumale lepingu, mis näeb ette, et kumbki riik peab osutama teisele rünnaku korral sõjalist abi.

EL pikendab Ukraina sõjaväe väljaõppemissiooni kahe aasta võrra

Euroopa Liit pikendab Ukrainat toetavat sõjaväeaste väljaõppemissiooni (EUMAM Ukraine) mandaati veel kahe aasta võrra, teatas EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell.

Borrell teatas missiooni pikendamisest esmaspäeval Luksemburgis Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisele järgnenud pressikonverentsil, vahendas uudistekanali Ukrinformi ajakirjanik.

"Me pikendame missiooni EUMAM mandaati järgmise kahe aasta võrra," kinnitas Borrell.

Borrell märkis, et Ukraina relvajõududele parima võimaliku võimekuse tagamine ja väljaõppemissiooni laiendamine on väga oluline, kuna Ukraina väed on rindejoonel suure surve all.

Euroopa Liit on juba varasemalt teatanud, et suurendab EUMAM Ukraine raames väljaõppel olevate sõjaväelaste arvu 60 000 sõdurini ja plaanib koolitada selle aasta lõpuks välja veel 15 000 Ukraina sõdurit.

Missioon algas 2022. aasta sügisel pärast Euroopa Liidu 27 kaitseministri kohtumist ja oli kavandatud kaheks aastaks, kuid lubadusega vajadusel seda pikendada.

Zelenski sõnul avalikustab Ukraina sel nädalal võiduplaani

Ukraina president Volodõmõr Zelenskii teatas esmaspäeval õhtuses pöördumises rahva poole, et Ukraina võiduplaan avalikustatakse sel nädalal, vahendas meediakanal Ukrinform.

"Sel nädalal tutvustame kõigile oma partneritele Euroopas oma strateegiat, kuidas sundida Venemaad sellele sõjale õiglase lõpu tegema. Loomulikult avalikustatakse võiduplaan. Koos sellega teeme teatavaks ühtlasi esialgse vastuse, mille oleme plaan kohta saanud partneritelt," rääkis Zelenski.

Ta toonitas vajadust Ukrainat tema jõupingutustes maksimaalselt toetada.

"Ühistegevus on rahu jõustamiseks hädavajalik," sõnas Zelenski.

Ukrinformi andmetel mainis viimati presidendikantselei juhi nõunik Serhii Leštšenko, et Zelenskõi esitab võiduplaani tõenäoliselt oma kõnes parlamendile 16. oktoobril.

Ka presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak teatas nädalavahetusel, et Ukraina võiduplaan, mida president Zelenski esitles partnerriikide juhtidele, avalikustatakse ukraina rahvale lähipäevil.

Podoljak märkis, et plaani põhipunktid on teada, kuid detaile tutvustatakse vaid partnerriikides otsuseid langetavatele inimestele.

Zelenski viiepunktine võiduplaan sisaldab sõjalisi ja diplomaatilisi komponente, sealhulgas sooviavaldust liituda sõjalise liiduga NATO, kuid rahuraamistiku täielikke üksikasju pole veel avaldatud. Plaani eesmärk on tugevdada Ukraina tulevast läbirääkimispositsiooni ja sundida Venemaad sõlmima õiglast rahu.

"Mis puudutab laiemat esitlust Ukrainale, siis minu arvates on see päevade küsimus," ütles Podoljak. "Sest oluline on mõista, mida me sõja igas etapis ette võtame. Arvan, et president viib selle esitluse läbi piisavalt tõhusalt. Põhipunktid on juba selged, kuid ta lisab üksikasju, mis ütlevad selgelt, milline surveprogramm see on, miks on see tähtis ja miks see on paralleelne (rahuvalemiga). Minu teada korraldab president esitluse lähipäevil."

Zelenski tutvustas septembri lõpus Ukraina võiduplaani USA presidendile Joe Bidenile ja kahele peamisele kandidaadile – Donald Trumpile ja Kamala Harrisele. Möödunud nädalal külastas Zelenski mitmeid Euroopa riike, kus esitles ka nende juhtidele plaani üksikasju.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1210 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 671 400 (võrdlus eelmise päevaga +1210);

- tankid 8988 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 17 939 (+44);

- suurtükisüsteemid 19 430 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1231 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 978 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 019 (+10);

- tiibraketid 2620 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 26 654 (+32);

- eritehnika 3441 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.