The Guardian: Põhja-Korea on lähetanud Ukrainasse sõdureid

Põhja-Korea on lähetanud okupeeritud Ukraina aladele sõjaväeinsenere, et aidata Venemaal ballistiliste rakettidega Ukrainat rünnata. Okupeeritud aladel on põhjakorealasi juba hukkunud, teatasid Ukraina ja Lõuna-Korea kõrged ametnikud.

Venemaa rindejoone taga on kümneid põhjakorealasi, kes toetavad Vene sõdureid KN-23 ballistiliste rakettide stardisüsteemide kasutamisel, ütles Ukraina allikas The Guardianile.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un kohtus eelmisel aastal Venemaa president Vladimir Putiniga ning sõlmis temaga salajase relvatehingu. Sel aastal Põhja-Koreas toimunud tippkohtumisel allkirjastasid riigijuhid strateegilise partnerluse leppe.

Põhja-Korea laskemoonasaadetised olid Venemaa jaoks sõjaliselt väga olulised ja võimaldasid Vene vägedel sel suvel Ida-Ukrainas edasi liikuda. Kuid näib üha selgem, et relvaleping läks kaugemale materjalide tarnimisest, kirjutab väljaanne.

Ametiisikute sõnul olid põhjakorealased eelmisel nädalal Donetski lähedal toimunud Ukraina raketirünnakus hukkunute seas. Pole selge, kas hukkunud põhjakorealaste näol oli tegemist sõjaväeinseneride või muude jõududega.

Mitmed välismaalased on võidelnud Venemaa eest palgasõduritena, kuid kui põhjakorealased on Ukrainas kohapeal, siis oleks tegemist esimese korraga, kui välisriigi valitsus saadab mundris väed Moskva sõda toetama.

Lõuna-Korea kaitseminister Kim Yong-hyun ütles sel nädalal Soulis parlamendisaadikutele, et on väga tõenäoline, et Põhja-Korea sõdurid saadeti koos venelastega võitlema ja et mitmed neist said rünnakus surma, kuid ta ei avaldanud rohkem üksikasju.

Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko ütles Telegrami postituses, et Venemaa poolt okupeeritud Ukraina territooriumil hukkusid mõned põhjakorealased.

Ukraina sõjaväelased teatasid kolmapäeval, et hävitasid Brjanski oblastis laskemoonalao, kus Vene väed hoidsid Põhja-Koreast tarnitud laskemoona.

Sõjaga liitumine annab Põhja-Koreale võimaluse katsetada relvi ja tugevdada oma positsiooni Venemaa ees, samuti sõduritele võimaluse omandada lahingukogemust, märkis väljaanne.

"Põhja-Korea jaoks, kes on Venemaale tarninud palju mürske ja rakette, on ülioluline õppida käsitsema erinevaid relvi ja omandada reaalset lahingukogemust," ütles Souli Kaug-Ida Uuringute Instituudi professor Lim Eul-chul uudisteagentuurile AFP. "See võib isegi olla Põhja-Korea sõdurite saatmise ajendiks – pakkuda neile mitmekülgseid kogemusi ja sõjaaja väljaõpet."

Põhja-Korea raketid ja mürsud on halva kvaliteediga ja ebausaldusväärsed, kuid need on olnud võtmetähtsusega, et hoida Vene relvasüsteeme töös, lisas väljaanne.

Ukraina allika sõnul on Pyongyang andnud suurema kaliibriga laskemoonast umbes poole kogusest, mida Vene armee sel aastal lahinguväljal kasutanud on, ehk rohkem kui kaks miljonit laskemoonaühikut. Samuti andis riik ka KN-23 rakette, mida Vene armee kasutas eelmisel talvel kümnetes rünnakutes, teatas Ukraina meedia.

Venemaa ja Põhja-Korea on relvatarneid eitanud.

Põhja-Korea vägede paigutamist Ukrainasse nimetas Kreml valeuudiseks.