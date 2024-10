ERR Ukrainas: kodumaa eest võitlevad meeste kõrval ka naised

Relvaülem Viktoria, kutsungiga "Ruunimärk" on terves Ukrainas tuntud. Kaitseväkke astus ta 19-aastaselt. Praegu on ta 25-aastane.

"Kaitseväkke astudes ei tundnud ma, et ma oleks teistest kehvem, et ei saaks hakkama samade ülesannetega nagu mehed. Ma olen näinud palju mehi, kes ei saa minu ülesannetega hakkama. Sugu ei määra mitte midagi," rääkis ta.

Mida arvavad "Ruunimärgist" tema alluvad?

"Ma ei oska midagi öelda. Mul ei ole talle mitte mingeid etteheiteid. Ma ei näe mingit probleemi selles, et minu ülemus on noor neiu," sõnas "Düün".

"Tähtsaim on see, kes seisavad su kõrval ja motiveerivad sind. Ma usaldan oma ekipaaži 100-protsendiliselt, samuti nagu nemad usaldavad mind oma ülemana. Mind pole kunagi kiusatud. Probleeme pole olnud. Nad on mulle alati toeks olnud. Me oleme alati koos sama asja eest väljas," kinnitas "Ruunimärk".

Surma või haavata saavad kõik ühtmoodi, hoolimata soost. "Ruunimärk" on kümneid kordi põrutada saanud.

"Sõitsime just üks päev relvavennaga lõuna ajal tööülesandelt tagasi, ajasime juttu ja naersime. Aga õhtul juba, kui ta läks jalaväelasi ära tooma, tabas nende autot kamikaze-droon. Auto põles koos kõigiga maha, ainult temal õnnestus läbi

akna välja pääseda. Ta sai raskelt haavata, kuid jäi siiski ellu. Sellest teada saades ma nutsin. Olin siiski õnnelik, et ta ellu jäi. See juhtus nädal tagasi," rääkis "Ruunimärk".

"Ruunimärk" oleks võinud teha kaitseväes juba edukat karjääri, sest sõjaajal on see tegevväelasel võimalik. Tema on aga otsustanud teisiti.

"Ma usun, et mind on antud hetkel kõige rohkem vaja just selles üksuses ja selle relvaekipaažis. Siin on minust kõige rohkem kasu. Ma ei taha üle peade minna ja jätta maha oma relvavendi, oma kaaslasi. Peale sõja lõppu plaanin ma küll kaitseväes karjääri teha ja ronida ametiredelil kõrgemale. Meie kaitseväes on palju asju, mis vajaks muutmist ja ma tahan selleks oma panuse anda. Aga seda juba pärast. Siis, kui me oleme võitnud," rääkis ta.

Eraelu peab ka ootama selle hetkeni, kuni võit on käes.

"Kui ma otsustan abielluda ja lapsi saada, siis kindlasti usaldusväärse inimesega. Usaldan ma aga ainult neid, kes praegu kaitsevad meie riiki," sõnas "Ruunimärk".

"Düün" hoiatas tulevasi kosilasi.

"Ta on küll noor tütarlaps, aga hingelt tugev. Mitte iga mees ei peaks vastu sellistes olukordades, kus tema. Kuidas teile öeldagi... see on neiu "raudsete munadega"," rääkis ta.