ERR Ukrainas: Donetski oblastist evakueeritavate arv on kasvamas

Ukraina sõja rindejoon on aina lähemal Donbassi suurematele linnadele, mistõttu on piirkonnast põgenemas ka aina rohkem inimesi ja vabatahtlikud aitavad neil iga päev evakueeruda.

Vlad on kogenud autojuht, Kostiantin tema kõrval aga vapper politseinik. Praegu lähme evakuatsioonile. Üks vanaproua vajab päästmist. "Aadress on umbes viis kuni seitse kilomeetrit rindejoonest," ütles Kostiantin.

Meie auto on varustatud droonidetektoriga ja lisaks kergelt soomustatud. See ei takista meil tee pealt eksida.

Kostiantin aitab asjade tassimisega, kuid tema põhiülesanne on kaitsta meid fiiberoptiliste droonide eest. 82-aastane Larissa otsustas oma kodu jätta. Tema noorem õde Svetlana veel jääb.

"Ma pean vee kinni panema, gaasi kinni panema, oma asjad kokku korjama. Küll ma ka lähen," ütles Svetlana.

Vanaproua bussi saamine on omaette katsumus. Larissa loodab, aga ei usu enam, et ta kunagi oma koju tagasi tuleb.

"Ma kahtlen, et siia midagi alles jääb. Viimasel ajal on meil olnud väga-väga rahutu. Täna lendasid aknad eest ära," rääkis Larissa.

Kostiantini ja Vladi jaoks oli see kerge reis. "Družkivkas pidime näiteks minema inimestele rohkem kui viis kilomeetrit jala järgi ja tooma voodihaiged käruga ära. Ükskord sai meie kolm võitlejat haavata," ütles Kostiantin.

Larissa loodab, et tema õde varsti liitub temaga. Vlad, aga kahtleb selles. "Ma pole üldse kindel, et sinna jäänud inimene lähiajal lahkub. Nad on kõik nii seotud oma koduga ja

on võimalik, et nad ei kavatsegi ära tulla. Kui kõik naabermajad saavad pihta ja endal enam aknaid pole, siis nad otsustavad lahkuda, sest pole enam millestki kinni hoida," lausus Vlad.

Kõigepealt tuuakse Larissa transiidikeskusse, mis asub 80 kilomeetri kaugusel rindejoonest Harkivi oblastis.

"Viimase kahe kuni kolme kuu jooksul on Donetski oblastist evakueeritavate

arv aina kasvanud. See võib olla kuni 300 inimest päevas," ütles transiidikeskuse koordinaator Olesia Tštšikova.

Sotsiaaltöötaja Tetiana Levtšenko kirjeldab transiidikeskuse kohapealset olukorda.

"See mees ei söö ise. Me söödame teda, vahetame riideid. Ta just toodi. Ta on väga halvas seisus," ütles ta.

Vajadusel võivad evakueeritud jääda siia kolmeks päevaks, aga on ka erandeid.

"Sugulased võtavad osa inimesi enda juurde. Samas on ka selliseid, kellel pole kuhugi minna. Neile otsitakse elamispinda ja seni viibivad nad meie transiidikeskuses," ütles Levtšenko.