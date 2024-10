Sõja 967. päev: Zelenski: Põhja-Korea valmistab ette 10 000 sõduri saatmist Ukrainasse

Ukraina andis taas suurele osale riigist õhuhäire ning õhuhäiresireenid kõlasid ka pealinnas Kiievis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas neljapäeval alliansi kaitseministrite kohtumise ajal NATO peakorterit. Zelenski ütles, et Põhja-Korea valmistab ette 10 000 sõduri saatmist Ukrainasse. Ukraina kaitseministri sõnul tarnib Norra lähiajal Ukrainale kuus F-16 hävitajat.

Oluline neljapäeval, 17. oktoobril kell 19.32:

- Ukraina kaitseminister: Norra tarnib lähiajal Ukrainale kuus F-16 hävitajat;

- Zelenski: Põhja-Korea valmistab ette Ukrainasse 10 000 sõduri saatmist;

- Venemaa teatas Ida-Ukraina küla vallutamisest;

- Peaaegu kogu Ukrainas oli taas õhuhäire;

- Zelenski külastab NATO peakorterit;

- Zelenski: diplomaatiaks on vaja tugevat Ukrainat;

- Holland suurendab tõenäoliselt järgmisel aastal Ukraina rahastamist;

- Biden teatas uuest abipaketist Ukrainale.

Ukraina kaitseminister: Norra tarnib lähiajal Ukrainale kuus F-16 hävitajat

Norra jätkab Ukraina toetamist ja tarnib lähiajal kuus F-16 hävituslennukit, teatas Ukraina kaitseminister Rustem Umerov pärast Brüsselis peetud kõnelusi oma Norra kolleegi Bjørn Arild Gramiga.

"Ukraina-NATO nõukogu ajal pidasin kahepoolseid läbirääkimisi Norra kaitseministri Bjørn Arild Gramiga. Tänasin Norra valitsust ja rahvast enneolematu toetuse eest Ukrainale," kirjutas Umerov Facebookis.

"Arutasime praegust olukorda rindel ja meie vajadusi, sealhulgas kaugrelvade osas. Saavutasime konkreetsed kokkulepped meie õhutõrje tugevdamises," lisas ta.

"Norra jätkab toetamist ja tarnib Ukrainale lähiajal kuus lennukit (F-16). Samuti arutasime Ukraina kaitsetööstuse arendamise küsimusi. Kutsusin Norrat ühinema n-ö Taani mudeliga Ukraina kaitsetööstuse ettevõtete otserahastamisega. Töötame selles suunas," kirjutas Umerov.

Holland eraldab 270 miljonit eurot suurtükimürskude ostmiseks Kiievile

Hollandi peaminister Dick Schoof teatas otsusest eraldada rohkem kui 270 miljonit eurot suurtükimürskude ostmiseks Ukrainale.

"Holland eraldab üle 271 miljoni euro suurtükimürskude ostmiseks," kirjutas Schoof sotsiaalmeedias.

"Sel viisil aitame Ukrainal hoida laskemoonavarusid 2025. aastal ning aitame Euroopa kaitsetööstusel tootmist jätkuvalt suurendada," selgitas ta.

Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans teatas eelmisel nädalal, et Amsterdam tarnis Ukrainale esimese partii lubatud hävituslennukeid F-16.

Septembris teatas Schoof, et Ukrainale eraldatakse rohkem kui 200 miljoni euro suurune abipakett energiataristu kaitsmiseks ja taastamiseks.

Zelenski: Põhja-Korea valmistab ette Ukrainasse 10 000 sõduri saatmist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul valmistub Põhja-Korea 10 000 sõduri saatmist Ukrainasse Vene poolele sõdima.

Zelenski avaldus tuli mõni päev pärast seda, kui üks lääne diplomaat ütles väljaandele Kyiv Independent, et Pyongyang saatis Venemaale 10 000 sõdurit. Ta lausus, et Moskva kavatseb lähikuudel Põhja-Korea sõtta otseselt kaasata.

Brüsselis toimunud pressikonverentsil ütles Zelenski, et Venemaa plaanib lisaks jalaväele ka Põhja-Korea spetsialiste koolitada ja kaasata erinevatesse sõjaväeharudesse.

"Me teame umbes 10 000 Põhja-Korea sõduri kohta, keda nad valmistuvad saatma meie vastu võitlema," lisas Zelenski.

Ta märkis, et sõjaväeluure andmetel viibib osa Põhja-Korea ohvitsere juba praegu Ukraina okupeeritud aladel, kuid nende arv pole teada.

Zelenski sõnul on Põhja-Korea sõjaväe osalemine sõjas "esimene samm maailmasõja poole".

Moskva ja Pyongyang on süvendanud sõjalist koostööd, ajal mil Venemaa otsib relvi ja muud tuge sõjas Ukraina vastu. Põhja-Korea on varustanud Venemaad ballistiliste rakettide ja suurtes kogustes suurtükimürskudega.

Venemaa teatas Ida-Ukraina küla vallutamisest

Donetski oblastis Pokrovski suunas edasi tungivad Vene väed vallutasid neljapäeval ühe väikse küla, teatas Vene kaitseministeerium.

Ministeeriumi sõnul "vabastasid" Vene sõdurid Pokrovskist lõunasse jääva Kurahhove tööstuslinna lähedal asuva Maksõmiljanivka küla.

Venemaa pealetung on koondunud Kurahhove ümbrusse ning väed on jõudnud kesklinnast mõne kilomeetri kaugusele.

Ukraina sõjavägi teatas neljapäeva hommikul, et Ukraina väed peatasid Pokrovski lähistel 15 rünnakut.

Viimastel kuudel on piirkonnas rinde lähedalt põgenenud tuhanded tsiviilelanikud ja Ukraina võimud kiirendavad Pokrovskist inimeste evakueerimist.

Peaaegu kogu Ukrainas oli taas õhuhäire

Ukraina andis taas suurele osale riigist õhuhäire ning õhuhäiresireenid kõlasid ka pealinnas Kiievis.

Ukraina õhuvägi teatas neljapäeva varahommikul, et vaenlase droonid liiguvad pealinna Kiievi suunas. Ukraina võimud palusid inimestel varjuda, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski külastab NATO peakorterit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab neljapäeval alliansi kaitseministrite kohtumise ajal NATO peakorterit.

Kolmapäeval avaldas Zelenski ka oma võiduplaani, mis koosneb viiest punktist. Esimese punktina tõi Zelenski välja, et Ukraina vajab kutset NATO-ga liitumiseks.

Zelenski: diplomaatiaks on vaja tugevat Ukrainat

President Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval võiduplaaniga Euroopa Liidu tippkohtumisele saabudes, et tema eesmärgiks on muuta Ukraina tugevaks, et olla valmis diplomaatiaks.

"Meie plaan on tugevdada Ukrainat, et ta oleks tugev ja valmis diplomaatiaks," ütles Zelenskõi Brüsselis ajakirjanikele.

Holland suurendab tõenäoliselt järgmisel aastal Ukraina rahastamist

Hollandi valitsus võib tuleval aastal eraldada Ukraina toetamiseks rohkem vahendeid, vahendas neljapäeval uudistekanal Ukrinform.

Peaminister Dick Schoof ei täpsustanud mingeid arve, kuid kinnitas, et Holland jätkab Ukrainale abi osutamist vastavalt vajadusele.

Biden teatas uuest abipaketist Ukrainale

USA president Joe Biden teatas kolmapäeval telefonikõnes president Volodõmõr Zelenskõile uuest 425 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale, teatas Valge Maja.

"President kuulutas täna välja 425 miljoni dollari suuruse julgeolekuabipaketi Ukrainale, mis sisaldab peamiselt õhutõrjet, soomusmasinaid ja kriitilist laskemoona, et rahuldada Ukraina kiireloomulisi vajadusi," seisab teadaandes.

Avalduses täpsustati, et lähikuudel on annab USA Ukrainale kümneid taktikalisi õhutõrjesüsteeme, täiendavaid suurtükiväesüsteeme, märkimisväärses koguses laskemoona, sadu soomustransportööre (APC) ja jalaväe lahingumasinaid (IFV).

Meedia teatel arutasid riigipead ühtlasi Ukraina võiduplaani elluviimist. Sellega seoses teatas Washington, et mõlemad juhid andsid oma meeskondadele korralduse pidada edasisi konsultatsioone järgmiste sammude üle.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 674 270 (võrdlus eelmise päevaga +1420);

- tankid 9014 (+17);

- jalaväe lahingumasinad 18 002 (+33);

- suurtükisüsteemid 19 510 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1232 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 978 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 104 (+54);

- tiibraketid 2620 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 26 815 (+83);

- eritehnika 3446 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.