Saksamaa inflatsioon on langenud viimase kolme aasta madalaimale tasemele, kuid või hind on tõusnud riigis nii kõrgele, et Saksa meedia hinnangul on sellest saamas juba luksuskaup.

Või hind on tõusnud Saksamaal rekordtasemele. Saksa odavpoest leitav 250-grammine võipakk maksab ligi 2,40 eurot. Seda on 10 sendi võrra rohkem kui eelmine hinnarekord, mis saavutati 2023. aasta augustis.

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau" uuris seetõttu, miks sakslased peavad sellise esmatarbekauba eest nüüd nii krõbedat hinda maksma. Selgub, et suure hinnatõusu taga on mitu põhjust.

Baieri liidumaa Hans Jürgen Seufferlein seletas, et üheks põhjuseks on piima rammususe vähenemine.

Lehmad poegivad suvekuudel rohkem, seetõttu on lüpsil rohkem lehmi, piima kogus on siis suurem ja piim on siis ka veidi lahjem. Seufferlein tõi välja, et mida vähem on piimas rasva, seda rohkem on vaja või tootmiseks piima ning see toob kaasa hinnatõusu.

Või hinda mõjutavad aga veel ka teised tegurid, nende hulgas on samuti globaalsed sündmused. Seufferlein toob veel välja, et lehmade arv riigis väheneb, kuna paljud talunikud on karjakasvatusest loobunud.

Saksamaal jääb aasta-aastalt piimafarme vähemaks, kuna tänapäeval tuleb loomade heaolu tagamiseks teha suuri investeeringuid. Paljudel talunikel pole aga selleks piisavalt raha ja nad lähevad seetõttu piimaärist minema. See aga mõjutab omakorda ka või tootmist.

Või kõrge hind põhjustab nüüd sakslastele suurt peavalu, samuti lähenevad mühinal veel ka jõulud. Saksamaal süüakse jõulude ajal traditsioonilist jõulusaia ehk Stollenit. See jõuluküpsetis sisaldab aga ohtralt võid ning nüüd on tõsise löögi all pagariärid ja Stollen'ite hinnad võivad kerkida ligi 25 protsenti.