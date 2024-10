RMK asustas Lääne-Eestis merre pea 30 000 noort siiga

Noored siiad jõudsid Puise sadamasse autodel olnud spetsiaalsetes mahutites. Neid kalu on oluline transportida õigel temperatuuril. Iga mahutiga oli ühendatud ka hapnikuballoon.

"Siig on väga õrn kala. Teda tohib panna ühe kuupmeetri vee peale ainult 50 kilo. Peale selle ei sobi teda üle 10-kraadise veega tuua, siis ta ei jää ellu," lausus Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre.

Kai ääres tõsteti vette Põlulas ehitatud spetsiaalselt kalade asustamiseks mõeldud sump, mis kannab hellitusnime Titanic. Mahutid ühendati sumbaga ning siiad voolasid koos veega Titanicu pardale.

"Titanic on ehitatud perforeeritud metallist, sealt vesi läheb läbi nii, et ei teki hapnikupuudust siiale. Samas on see selline riistapuu, kus ta saab turvaliselt olla," lausus Saadre.

Kui Titanic oli siiad pardale võtnud, vedas kohalik kalur Taavi Suitsberg sumba oma paadi järel Matsalu lahele. Siiad tuleb viia nende koelmualadele ehk paika, kus on nende kudemiskoht. Ranniku äärde jättes võib neist saada kerge eine kajakatele.

Väinamere siiavarud on aastatega märgatavalt vähenenud.

"Ikkagi koelmute kadumine on see põhjus. Siial on tarvis liivast põhja ja kui need on mudastunud, siis asi hästi välja ei kuku," ütles Saadre.

Peale ligi tunni pikkust reisi läbi lainete jõudis sump koos siigadega õigesse paika. Selle külgedel asuvad luugid avati ning siiad ujusid veepinna all rahulikult oma uude koju. Aeg näitab, kui palju asustamine siiapopulatsiooni parandab.