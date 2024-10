Ukrainas Harkivi all on rindejoonel praegu pigem rahulik, kuid kaitsjad kurdavad siiski, et laskemoona võiks rohkem olla.

Donbassis käivad praegu kõige tulisemad lahingud, kuid Vene väed avasid kevadel Harkivi oblastis Vovtšanski all uue rindejoone. See sundis Ukraina väejuhatust tooma osa oma jõududest sinna, et kaitsta Harkivit.

Praegu on rindejoon seal enam-vähem stabiilne, eriti kui võrrelda olukorraga Kupjanski all.

"Olukord on stabiilselt pingeline. Nagu alati, vaenlane ründab ja me hoiame teda tagasi. (See on nii olnud) vähemalt kolm kuud. Saabusime siia 8. mail ja 9. mail

pidime juba oma positsioonide eest võitlema," rääkis Ukraina sõjaväelane kutsungiga 31.

Liikursuurtükk "Gvozdika" ehk "Nelk" arendati välja rohkem kui 50 aastat tagasi Harkivis. Nüüd kaitseb üks konkreetne eksemplar oma kodulinna.

"Me hoiame teda heas korras. Ta on tubli. Ta on juba vanamemm, aga töötab. Kogenud suurtükiväelaste sõnul on 2S1 on täpne nagu snaipripüss," ütles Ukraina sõjaväelane kutsungiga Babašmal.

Kui seal olevad sõdurid kaks aastat tagasi kaitseväega liitusid, ei teadnud nad suurtükidest mitte midagi. Sõja puhkedes oli sõdur kutsungiga Suhkrutükk hoopis Saksamaal.

"Ma ei tulnud kohe. Ma arvasin, et see saab kiiresti läbi. Siis aga otsustasin tagasi tulla, omasid aitama," ütles ta.

Sõjaväelane "31" on elukutselt hoopis kunstiõpetaja. "Siin on ka vaja maalida. Aruandeid tuleb ju ikka täita. Sõda sõjaks, aga dokumentatsioon peab korras olema," ütles ta.

Dokumentatsioon on seal küll korras, aga laskemoona võiks rohkem olla. Nende meeste töö sõltub otseselt lääne relvaabist.

Laskemoona probleem ei ole ainult selle puuduses, vaid ka kõikuvas kvaliteedis.

"Iga laengu korpusel on kirjas lõhkeaine kogus. On olemas täislaengud ja vähendatud kogusega laengud. Isegi kui on tegemist täislaenguga, töötab iga partii erinevalt. Mõni lennutab mürsu 300 meetrit kaugemale, mõni 300 meetrit lähemale. Peame läbi viima eellaskmisi, et omasid mitte tabada," selgitas "31".

Sellel üksusel pole õnneks siiani nn sõbraliku tule juhtumeid olnud.