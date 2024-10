Iisraeli rünnakus Gazale hukkus vähemalt 33 inimest

Iisraeli õhurünnakus Gaza põgenikelaagrile hukkus vähemalt 33 inimest, sealhulgas 21 last. Hamasi juhi Yahya Sinwari tapmine sel nädalal tekitas lootuse, et sõda aga lõppeb.

Rünnakust Gazas paiknevale Jabalia põgenikelaagrile teatasid Hamasi võimud. Iisrael, kelle väed on tihedalt asustatud laagrit nädalaid piiranud, ei ole rünnakut veel kommenteerinud, kirjutab BBC.

Hamasi juhi Yahya Sinwari tapmine sel nädalal tekitas lootuse, et sõda on lõppemas. Rühmituse asejuht lausus aga, et Hamas muutub nüüd vaid tugevamaks.

USA president Joe Biden ütles, et Liibanonis, kus Iisrael võitleb Hezbollah' võitlejatega, on võimalus töötada relvarahu nimel, kuid Gaza sektoris on see keerulisem.

Biden ütles seda lahkudes Saksamaa pealinnast Berliinist, kus ta oli kohtunud Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi juhtidega.

Hamasi juhitava Gaza meediabüroo teatel sai reedeses õhurünnakus vigastada rohkem kui 85 inimest. Nendest osa sai vigastada tõsiselt, kuna tabamuse sai ka kolmele perekonnale kuulunud kodud.

BBC kirjutab, et lõplik hukkunute arv võib ulatuda 50-ni, kuna inimesed on mattunud hoonete rusude alla.

Põgenikelaagris on enam kui kaks nädalat vähese toidu või veega olnud lõksus ligi 400 000 inimest.

ÜRO humanitaarabi büroo juht Georgios Petropoulos ütles hiljuti BBC-le, et olukord laagris on tsiviilisikute jaoks väga kohutav ja ohtlik.

Iisrael teatas, et saatis reedel Gaza põhjaosasse umbes 30 veoautot varustusega. Veoauto kastis oli Iisraeli teatel ka toit, vesi ja meditsiinitarbeid. Kohalikud tervishoiuametnikud ütlesid Reutersile aga, et abi ei ole jõudnud kõige enam enim mõjutatud piirkondadesse, nagu Jabalia.

Iisrael on korduvalt eitanud, et takistab humanitaarabi sisenemist Gaza sektorisse. USA on seadnud juudiriigi ka valiku ette – kas parandada humanitaarabi juurdepääsu või riskida riskida USA sõjalise abi katkestamisega.

Türgi välisminister avaldas Hamasile kaastunnet

Türgi välisminister Hakan Fidan avaldas reedel Istanbulis peetud kohtumisel kaastunnet Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas ametnikele seoses nende juhi Yahya Sinwari surmaga.

Türgi välisministeeriumi teatel kohtus Fidan Hamasi šuuranõukogu eesistuja ja poliitbüroo liikmetega. Välisminister avaldas neile kaastunnet, et Sinwarist sai märter.