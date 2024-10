Meedia: Hamasi juhi kohuseid asus täitma Khaled Mashal

Iisraeli väed tapsid neljapäeval Hamasi juhi Yahya Sinwari ja rahvusvaheline meedia asus kohe otsima tema järeltulijat. Liibanoni telekanali LBCI allikad teatasid reedel, et Hamasi juhi kohuseid asus täitma Khaled Mashal.

Samuti kinnitasid allikad telekanalile, et "Hamasi juhtkond teavitas Türgi, Katari ja Egiptuse ametnikke oma juhi Yahya Sinwari surmast Tel al-Sultanis toimunud operatsiooni ajal".

Hamas kinnitas, et pärast Sinwari tapmist muutuvad läbirääkimised vangide vahetamise ja sõja lõpetamise üle Gaza sektoris "üha raskemaks ja segasemaks".

Hamasi juhib poliitbüroo, varem oli selle juht Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh tapeti aga suvel ja hiljem teatas Hamas, et selle poliitbüroo juhiks saab Sinwar. Nüüd on ka tema tapetud ja pole veel täpselt selge, kes hakkab Hamasi ja ka selle sõjalist tiiba juhtima.

Iisrael on viimase aasta jooksul tapnud üle 15 000 Hamasi võitleja, surma on saanud ka mitu tippterroristi. Tuntumatest tippjuhtidest on veel elus Khalil al-Hayya ja Khaled Mashal.

68-aastane Mashal on olnud ka varem Hamasi poliitbüroo eesotsas. Ta lahkus poliitbüroo eesotsast 2017. aastal, pärast seda võttis Hamasi poliitilise tiiva juhtimise üle Ismail Haniyeh. Pärast Haniyeh' tapmist täitis Mashal ka ajutiselt poliitbüroo esimehe ametiülesandeid.

2004. aastal tapeti Hamasi asutaja Ahmed Yassin ja pärast seda peetakse Mashali Sinwari ja Haniyeh' kõrval üheks tähtsaimaks Hamasi juhiks. Praegu elab Mashal paguluses, ehk tal puudub otsene kontroll Gaza sektori üle.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Sinwari järeltulijaks võib saada ka tema asetäitja Gazas Khalil al-Hayya. Ta on esindanud Hamasi relvarahuläbirääkimistel Iisraeliga.