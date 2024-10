Hamasi juhi surm võib raskendada Iisraeli pantvangide vabastamist

Sel nädalal tapetud Hamasi juhti Yahya Sinwari on peetud peamiseks takistuseks, et vabastada eelmise aasta oktoobris Gazasse viidud Iisraeli pantvangid. Analüütikute sõnul võib tema surm kokkuleppele jõudmist aga hoopis raskendada.

Hamas jäi Sinwari surmaga võimuvaakumisse, mis raskendab läbirääkimisi pantvangide üle. Rühmitusel on vaja leida Sinwarile asemik, kes etendab otsustavat rolli ka pantvangide saatuses, edastab AFP.

7. oktoobril Gazasse viidud 251 pantvangist 97 on endiselt seal. Iisraeli sõjaväe kinnitusel on 34 neist nüüdseks siiski surnud.

Läbirääkimisi pantvangide üle on juhtinud Iisraei luureteenistused USA, Egiptuse ja Katari abiga.

Sinwari kadumine nende ülesannet lihtsamaks ei tee, leiavad analüütikud.

"Pantvangide saatus võib nüüd joosta ummikusse sel lihtsal põhjusel, et ei ole enam kedagi, kes nende vabastamise üle läbirääkimisi peaks," ütles Atlandi Nõukogu Lähis-Ida ekspert Karim Mezran.

USA luure hinnangul oli Sinwari positsioon viimastel nädalatel muutunud jäigemaks. Juhtivate Ameerika läbirääkijate arvates ei ole Hamas enam huvitatud relvarahust ega pantvangikokkuleppest, öeldi New Yorgi Soufani uurimiskeskusest.

"Edasised läbirääkimised võivad olla Hamasi Sinwari-järgse operatiivvõimekuse lakmustestiks," lisas keskus.

Pantvangide perekonnad tervitasid teateid Sinwari tapmisest, kuid on mures omaste saatuse pärast.

"Me kutsume Iisraeli valitsust, maailma liidreid ja vahendajariike muutma sõjalised saavutused diplomaatilisteks, et jõuda kiiresti vabastamiskokkuleppeni," teatas reedel Iisraeli pantvangide ja kadunud inimeste perede foorum.

Osalt on probleem selles, et Hamas ei ole enam äärmiselt hierarhiline organisatsioon, nagu eelmise aasta 7. oktoobril, kui viidi läbi Gaza sõja vallandanud rünnak.

Rühmitus on kaotanud Iisraeli rünnakutes palju juhte ja killustunud. Lisaks on Iisraeli väed Gaza sektori jaganud kaheks ning Hamas tegutseb "väga kohalike rakukestena, suuresti detsentraliseerituna", ütles Jean Jaurès' fondi teadlane David Khalfa.

Hamas koosneb praegu peamiselt kohalike sõjapealikega võitlejatest, kel on sidemed pantvange hoidvate perekondadega, rääkis ta.

"Sellest kujuneb iisraellastele ja ameeriklastele tõsine probleem," ütles Khafa. Analüütiku sõnul ei sünni ilmselt kõikehõlmavat kokkulepet kõigi pantvangide vabastamiseks, vaid neid hakatakse vabaks laskma vähehaaval.

Selle aasta keskpaigani jagunes Hamasi struktuur kaheks: ühel pool oli poliitiline haru eesotsas Katari pealinnast Dohast tegutsenud Ismail Haniyeh'ga ja teisel pool poolsõjaväelina haru Gazas, mida juhis Sinwar.

Kui Hainyeh juulis tapeti, sai Sinwarist Hamasi üldliider.

Nüüd on võimutasakaal kaldu poliitbüroo poole. Sinna on koodunud rahastusallikad, logistiline tugi ja võitlejate väljaõpe, rääkis Khalfa.

Kui juhiks valitakse keegi eksiilist, võib juhtuda, et rühmituse väed Palestiina aladel jäävad uuest liidrist kaugeks. Kui aga valitakse mõni võitleja nagu Sinwari vend Mohammed, annab Hamas sellega märku, et ei ole sõja poliitisest lahendusest nii väga huvitatud.

Pantvangiläbirääkimiste tulevik on hämar

"Varem tuginesid läbirääkimised ideele, et Sinwaril on ühendus enamikuga neist, kes pantvange hoiavad, ja tema saab nende tegevust suunata," ütles Jon Alterman USA mõttekojast CSIS.

"Nüüd on pilt palju süngem ja võimalikud on mitmesugused tulemused," lisas ta.

Kardetakse isegi, et pantvangid võidakse hukata kättemaksuks Sinwari tapmise eest või lihtsalt sellepärast, et võitlejad tunnevad, et ei suuda neid enam "rahaks teha".

Kui rühmituses ei taha keegi võtta endale surmaga ähvardavat riski pantvangide eest hoolitseda, võidakse jätta nad iseenese hooleks ja nad võivad põgeneda, ütles Mezran.

"Kardetakse ka, et Hamasi kesktaseme juhtidel võib tekkida kiusatus pantvangid kahjutuks teha, et kaitsta oma isikut paljastamise eest Iisraeli vägede kättemaksu korral"