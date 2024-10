CNN: Iisraelil valmis plaan Iraani rünnakule vastamiseks

Asjaga kursis olev allikas teatas CNN-ile, et Iisraeli plaan reageerida Iraani oktoobri alguses toimunud rünnakule on valmis.

Iisraeli ametnikud, sealhulgas ka peaminister Benjamin Netanyahu, on kinnitanud USA-le, et Iraanile suunatud vastulöök piirdub pigem sõjaliste sihtmärkide kui nafta- või tuumarajatistega.

Netanyahu on lubanud, et Iisrael maksab rünnaku eest kätte.

Peaminister Netanyahu ütles teisipäeval Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, et Iisrael on vastu ühepoolsele relvarahule sõjas Hezbollah'ga Liibanonis.

Iisrael korraldas kolmapäeval Liibanoni pealinna Beiruti vastu esimest korda viie päeva jooksul taas õhurünnaku. Iisraeli sõjaväe teatel sihiti Hezbollah' rühmituse peidetud strateegilist relvastust.

Iisrael jätkas ka teiste piirkondade ründamist, Liibanoni võimud andsid teada vähemalt 18 surnust riigi ida- ja lõunaosas.

Liibanoni riigimeedia teatel on hiljutises õhurünnakus surma saanud ka lõunas asuva Nabatiehi linnapea. Iisraeli rünnak tabas linnavalitsust, teatas Liibanoni riiklik uudisteagentuur (NNA). Uudisteagentuur teatas, et hukkus ka mitu kohaliku omavalitsuse töötajat.

Liibanoni peaministri büroo süüdistab Iisraeli, et see võttis omavalitsuse koosoleku sihikule tahtlikult.

Samal ajal teatas ka Liibanoni äärmusrühmitus Hezbollah', et ründas öösel Iisraeli põhjaosa rakettidega. Iisraeli sõjavägi (IDF) tuvastas umbes 50 Iisraeli territooriumile sisenenud mürsku.

IDF ei täpsustanud, kui suurt kahju mürsud tekitasid.

USA ähvardab sõjalist abi Iisraelile vähendada, kui humanitaarolukord ei parane

Bideni administratsioon on saatnud Iisraeli valitsusele ka kirja, kus nõuab, et Iisrael parandaks järgmise 30 päeva jooksul humanitaarolukorda Gazas. Kirjas vihjatakse, et vastasel juhul võib USA vähendada oma sõjalist abi Iisraelile.

USA välisminister Antony Blinkeni ja kaitseminister Lloyd Austini ühiselt kirjutatud pühapäevane kiri on adresseeritud Iisraeli kaitseministrile Yoav Gallantile ja strateegiliste asjade ministrile Ron Dermerile.

On märkimisväärne, et USA püüab niiviisi sundida Iisraeli, et see hõlbustaks humanitaarabi kohaletoimetamist Gaza sektorisse, märgib CNN.

Blinken ja Austin kirjutavad, et USA juhtkond tunneb olukorra pärast Gazas sügavat muret. Nad paluvad Iisraeli valitsust, et see võtaks kasutusele kiireloomulisi ja püsivaid meetmeid, et seda trajektoori muuta.

Alates sellest kevadest on Gazasse tarnitud abi hulk langenud enam kui 50 protsenti ja septembris tarnitud kogus oli viimase aasta väikseim, lisasid USA juhtpoliitikud.

Iisraeli ametniku teatel vaatab Iisrael kirja läbi. Ta lisas, et riik võtab kirja tõsiselt ja kavatseb tõstatatud muredega tegeleda, üheskoos USA kolleegidega.