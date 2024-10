Netanyahu sõnul on Sinwari tapmine Gaza sõja lõpu algus

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles neljapäeva hilisõhtul, et äärmusrühmituse Hamasi juhi Yahya Sinwari tapmine on Gaza sõja lõpu algus.

"Yahya Sinwar on surnud. Iisraeli kaitsejõudude vaprad sõdurid tapsid ta Rafahi linnas," sõnas Netanyahu.

"Kuigi see ei ole Gaza sõja lõpp, siis on see lõpu algus," lisas valitsusjuht.

Ajaleht The Times kirjutab, et Iisraeli armee otsis Sinwari ligi aasta aega ning tema tabamine oli pigem õnnelik juhus.

Kolmapäeva hilisõhtul märkasid Rafah' linnas tegutsevad Iisraeli sõdurid kolme kahtlast tegelast, kes üritasid põgeneda. Sõdurid avasid siis tule, üks tegelane sai haavata ja jooksis hoonesse.

Seejärel saatsid sõdurid hoonesse väikese drooni ning nägid seal istuvat tegelast, kelle nägu kattis sall. Videol on näha, kuidas haavatud mees viskab drooni mingisuguse esemega.

Iisraeli armee sõdurid leidsid siis, et hoonesse sisenemine on liiga ohtlik. Selle asemel tellisid nad hoopis tankitule, hoonet tabas mitu mürsku. Seejärel saadeti hoonesse taas droon ning nad leidsid siis rusude vahel vedeleva surnukeha. See laip oli kohe äratuntav, Sinwari andsid ära tema kõrvad.

Seejärel läksid hoonesse Iisraeli armee 450. jalaväepataljoni sõdurid. Nad tegid surnukehast pilte ja saatsid need Iisraeli politseile.

Sinwari isik tehti lõpuks kindlaks tema hambakaardi põhjal. Pärast seda kinnitati seda informatsiooni veel DNA testiga. Võimudel olid andmed Sinwari kohta olemas, kuna terrorist istus ligi 22 aastat Iisraeli vanglas.

Seejärel anti kohe Iisraeli armee juhtkonnale teada, et Sinwar on tapetud. Neli tundi hiljem teatas Iisraeli kaitsevägi, et Sinwar on tapetud.

Iisraeli armee teatas veel, et sõdurid leidsid Sinwari surnukeha juurest ligi 40 000 seeklit (umbes 10 000 eurot).

Sinwari selja taga oli pikaajaline terroristi karjäär

Sinwar sündis 1962. aastal Gaza sektoris lõunaosas asuvas Khan Younise põgenikelaagris. Toona omas samas piirkonnas suurt mõjuvõimu Moslemi Vennaskond.

Sinwar nägi välja nagu tõeline Hollywoodi kurikael, ta hakkas Gaza elanikke terroriseerima juba 1980. aastatel, kui temast sai Hamasi moraalipolitsei juht.

Ta arreteeriti 1988. aastal, kuid vabastati 2011. aastal. Ta naasis Gaza sektorisse ning jätkas oma terroristlikku tegevust.

Vangistuse ajal radikaliseerus Sinwar veelgi. Ta vabastati, kuna Iisrael sõlmis toona kokkuleppe tuhande Palestiina vangi vabastamiseks vastutasuks röövitud Iisraeli sõduri Gilad Shaliti vabastamise eest.

Ka maailma liidrid tervitasid Sinwari tapmist

USA president Joe Biden võrdles seda Osama Bin Ladeni tapmisega 2011. aastal.

Bideni hinnangul on sellega kõrvaldatud ka peamine takistus Gaza relvarahu ja pantvangide vabastamise saavutamisel.

"See on hea päev Iisraelile, Ühendriikidele ja kogu maailmale," ütles Biden.

USA asepresident ja demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris tervitas samuti Sinwari surma võimalusena lõpetada sõda Gazas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Sinwari tapmine nõrgestab Hamasi märkimisväärselt.

"Sinwar oli põhimõtteliselt 7. oktoobri mõrvade, tapatalgute, vägistamiste ja inimröövide juht," ütles Euroopa Liidu juht Brüsselis ajakirjanikele.

"Nii et tema surm nõrgestab Hamasi kindlasti oluliselt," kinnitas von der Leyen.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer kutsus samal ajal üles vabastama kõik Gazas viibivad pantvangid ja ütles, et tema riik ei leina Sinwari surma.

"Sinwar oli pärast holokausti juutide ajaloo kõige ohvriterohkema päeva korraldaja," sõnas Starmer.