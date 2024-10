Lennusadama uus näitus tutvustab ajalugu muutnud mereretki

Lennusadamas on avatud uus näitus, mis tutvustab ajalugu muutnud kuulsaid mereretki ja kus saab näha Napoleoni laevamudelit ja Krusensterni kronomeetrit.

Euroopa suurvõimude võidujooksu uute territooriumide avastamisel meenutavad näitusel muu hulgas Napoleoni tellitud laevamudel Prantsusmaalt, kuulsa meresõitja Krusensterni kronomeeter Hollandist ning George III aegne põrandagloobus Inglismaalt.

Nende esemete väärtused küündivad miljonitesse eurodesse.

Näituse külastaja saab ülevaate, kuidas arenes vaikse ookeani kaart 18. ja 19. sajandil.

"Tahtsime selle näitusega võtta kokku 100-aastase perioodi 18. sajandi keskpaigast 19. sajandi keskpaigani ja näidata olulisemaid Euroopa avastusretki Vaiksesse ookeani. Fookus on Vaiksel ookeanil just seetõttu, et 200 aastat tagasi 1824. aastal avaldas baltisaksa meresõitja hüdrograaf Krusensten oma Vaikse ookeani atlase esimese osa," selgitas näituse kuraator Feliks Gornischeff.