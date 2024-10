ERR Ukrainas: nii Vene kui Ukraina sõjaväelased ehitavad droone Hiina toodangust

Hulga Ukraina sõjaväelaste põhiliseks relvaks on droonid. "Need on väga efektiivsed. Tänapäeval on see üks täpsematest relvaliikidest," ütles Roman.

"Ma kõpitsen siin praegu kamikadze-drooni kallal. Proovilennul ilmnesid tal probleemid videosillaga. Vahetan VTX pildisaatja ära," ütles Volodõmõr.

Droonide valmistamise ruumis on kohe aru saada, kui suurt rolli mängib tegelikult Hiina selles sõjas. Nii venelased kui ka ukrainlased kasutavad Hiinast pärit droone ja varuosi. Kui kvaliteetne on Hiina toodang?

"Praegu on umbes 20 protsenti toodangust praak. Mõni aasta tagasi oli protsent palju kõrgem," ütles Volodõmõr.

Paljud osad, mis on sõjapidamiseks vajalikud, on ukrainlased ise välja mõelnud. Näiteks detoneerimiseks vajalikud vurrud.

"Vurrude töökindlus on 99 protsenti. Nendega probleeme pole. Kunagi me kasutasime kiirendussensoreid, et droon saaks aru, millal plahvatada. Aga see ei olnud töökindel lahendus. Sellepärast me arendasimegi välja vurrud," selgitas Vitali.

Vene sõjaväelaste kasutatavate droonide kvaliteet on paranenud.

"Aeg-ajalt saavad meie sõdurid nende droone kätte. Oleme neid uurinud. Varem oli nende kvaliteet väga madal, aga nüüd on meie kätte jõudnud ka keerulisema ehitusega droone. Tihti on need paremad kui meie omad," tõdes Vitali.

Drooniüksused kasutavad aga ka muid relvi. "Tuleb ette, et peame kasutama kogu oma relvastust. Üks päev lennutad droone, teine päev võitled eesrindel kaevikus," sõnas Roman.

Nagu kõik sõdurid, kontrollivad ka drooniüksuse mehed oma relvi. Enne lahingusse saatmist testitakse iga droon läbi.