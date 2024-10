Läänemets: ekspertiisid ei tuvastanud Lihula sambalt keelatud sümboolikat

Siseminister Lauri Läänemets ütles riigikogu ees riigikogu liikmete küsimustele vastates, et ekspertiisid ei tuvastanud politsei poolt konfiskeeritud Lihula samba koopialt natsisümboolikat.

"Vastab tõele, et ekspertiisid on tellitud, need ekspertiisid ei tuvastanud, ja kui keegi tunnistab selle kivi enda omaks ja pöördub politsei poole, siis politsei vastavalt seadusele siis käitub selles küsimuses," ütles Läänemets vastates EKRE liikme Rain Epleri täpsustavale küsimusele semiootilise ekspertiisi kohta.

Eelnevalt küsis riigikogu liige Jaak Valge, kas semiootiline ekspertiis on valmis ja milliseid tulemusi on see andnud.

Politsei, kes konfiskeeris Lihula monumendi koopia, kahtlustades, et seal võib olla kujutatud keelatud sümboolikat, sai oktoobri alguses kuju üle otsustamiseks tellitud mõlemad eksperthinnangud kätte. Ühe eksperthinnangu tegi Eesti mälu instituut ja teise Tartu ülikooli juures tegutsev semiootika rakenduskeskus.

Samas soovis politsei küsitleda ka samba koopia omanikku, keda pole üles leitud.

Politsei konfiskeeris 1. septembril Lihula monumendi koopia, mis plaaniti auto kastis viia Lihulasse ja püstitada kunagise monumendi mahavõtmise 20. aastapäeva puhul eramaale. Kuju oli plaanis püstitada Lihula Olerexi taha, Pärnu maantee ja Alaküla tee ühinemise alale.

Politsei sõnul võis konfiskeeritud monumendil olla peal keelatud sümboolikat.