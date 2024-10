Indrek Kiisler: siseminister otsib selgeltnägijaid

Demokraatia on esmapilgul tõesti ebatõhus ja aeglane valitsemisvorm. See ei võimalda reageerida kiiresti, sest otsustajad peavad lõppkokkuvõttes alati arvestama, mida arvavad toimuvast valijad.

Vaja on leida kokkuleppeid osaliste vahel, konsulteerida, vaielda ja alles siis saab läbi menetlemise kadalippude jõuda lõpliku otsustamise juurde. Kusjuures kinni tuleb pidada kõikidest seadusepügalatest ning järgida kehtestatud reegleid. Lisaks on opositsioon alati oma kriitikaga platsis. See kõik on vahel tüütu, palju lihtsam oleks talitada enda parima äranägemise järgi.

Osa ametkondade juhte ja poliitikuid on viimastel aastatel väsimas demokraatia protseduurireeglites näpuga järje ajamisest. Ja kahjuks tuleb tõdeda, et selline väsimus on maad võtmas just jõuametkondade juhtide peas ja näppudes.

Hea näide on Lihula järjekordse ausamba ümber toimuv jant. Pärnu politseijaoskonna juht teab paremini, kas sambal kujutatu võib saada tulevikus rahutuste ja vääriti mõistmiste ajendiks, kuigi Tartu Ülikooli semiootikud sealt natsisümboleid ei leidnud. Oleks politsei- ja piirivalveameti juhtidel voli, oleks see sammas kuskil keldris juba ammu tolmuks jahvatatud, et "ajalugu mitte tundvad inimesed eksituste teele ei satuks".

Jõuametkondadesse on ilmunud selgeltnägijad, kes hoiatavad meid tõsiste ja ohtlike sammude eest. Nad teavad, mis on inimestele hea ja mis on halb.

Oma tegevusele leitakse tuge ja õigustust Ukraina sõjast. Jah, oleme küll sisuliselt rinderiik, kuid seadustest, reeglitest ja heast tavast kinnipidamine on sellises olukorras just eriti vajalik. Miks me muidu totalitaarsele Venemaale ja Hiinale vastandume?

Nüüd on astutud üks pikk samm edasi. Siseminister ja sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets pani lauale ettepaneku, et Eestis elavad Vene kodanikud peaks enne kohalike valimiste valimiskasti juurde lubamist mõistma hukka Vladimir Putini režiimi koletud teod Ukrainas.

"Siseminister ütles avalikult välja, et selliseid inimesi, keda meelsuse pärast valima ei peaks lubama, on umbes kolmandik siinsetest Vene kodanikest."

Ja kapo peaks saama nimekirjadest välja noppida inimesed, kelle meelsuses on põhjust kahelda. Olgu mahakriipsutamise aluseks postitus sotsiaalmeedias või mingi muu tegevus. Siseminister ütles avalikult välja, et selliseid inimesi, keda meelsuse pärast valima ei peaks lubama, on umbes kolmandik siinsetest Vene kodanikest.

Igasugune meelsuse järgi inimeste lahterdamine ei kuulu absoluutselt demokraatlikku riiki. Me ei ole ju Iraan, kus usujuhid äsja otsustasid, kas inimene on presidendiks ikka sobiv kandideerima või mitte.

Isegi meelsuse järgi lahterdamise arutelu ei ole Eestis kohane. Eriti kohatu on kandikul pakkuda meelsuskontrolli kaitsepolitseile, katsudes kaasata üht Eesti peamist julgeolekuasutust selgeltnägijate ringi.

Siseminister läks tuimalt mööda kohtust kui sõltumatust instantsist, kuhu osa valimisõigusest ilmajäetutest kindlasti pöördub. Või võetakse seegi õigus ära? Ja ma ei ole kindel, et kapo on tegelikult huvitatud kümnete tuhandete inimeste läbivalgustamisest ja siis "ohtlike elementide" avalikustamisest. Või teeme kapost büroo, kust saab õiget mõtlemist kinnitavaid lubakirju?

Ja kui need inimesed on oht Eesti demokraatiale, siis on ju täiesti õigustatud järgmine küsimus: millal nad kojuminekuks jõuga Venemaa piirile saadetakse?

Muuseas, ka Eesti kodanike seas on tuhandeid inimesi, kes arvavad, et Ukraina sõjas kaitseb Venemaa oma inimesi ja süü lasub hoopis USA-l. Enamikule meist on säärane maailmapilt vastik, kuid nendel inimestel on sügav õigus niimoodi arvata. Ja ka avalikult seda välja öelda. Või tuleks ka nemad välja sõeluda?

Sotside erakond on kahvlis ja neile tuleb ainult kaasa tunda, sest sammuga, millega pakuti Vene kodanike meelsuse tuvastamiseks uurimise korraldamist, tõmmati peale jäme kriips katsele võtta Keskerakonnalt üle osa venekeelsetest valijatest.

Läänemetsa ettepanek paljastas, et senised kõlavad jutud sellest, et inimestelt ei saa ära võtta juba neile antud õigusi, oli puhas kohalike valimiste eelne trikitamine. Oleks sotsiaaldemokraadid olnud ühes paadis enamiku riigikogu erakondadega ja võtnud Vene kodanikelt in corpore valimisõiguse ära, poleks sotside osalust selles ilmselt tähelegi pandud.