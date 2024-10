PPA tahab küsitleda Lihula samba omanikku, aga ei leia teda

Politsei, kes konfiskeeris Lihula monumendi koopia kahtlustades, et seal võib olla kujutatud keelatud sümboolikat, on kuju üle otsustamiseks tellitud mõlemad eksperthinnangud kätte saanud. Ühe eksperthinnangu tegi Eesti mälu instituut ja teise Tartu ülikooli juures tegutsev semiootika rakenduskeskus.

"Kuna neist eksperthinnangutest ilmnes kivi omanikuga täpsustamist vajavaid nüansse, siis peab politsei kivi omanikuga veel suhtlema," sõnas PPA pressiesindaja Leana Loide.

Samas on politsei küsitlenud mitmeid kiviga seotud osapooli, kuid seni ei ole keegi kuju enda omaks tunnistanud, lisas Loide.

Kuna politsei on otsustanud esmajärjekorras tutvustada eksperthinnanguid kivi omanikule, keda aga pole leitud, siis ei saa ka avalikkus hinnangute sisu veel teada saada.

"Praegu jääb kivi politsei kätte ja saame edasisi tegevusi planeerida, kui oleme kivi omaniku selgeks teinud ja temaga vestelnud," ütles Loide.

Politsei konfiskeeris 1. septembril Lihula monumendi koopia, mis plaaniti auto kastis viia Lihulasse ja püstitada kunagise monumendi mahavõtmise 20. aastapäeva puhul eramaale. Kuju oli plaanis püstitada Lihula Olerexi taha, Pärnu maantee ja Alaküla tee ühinemise alale.

Politsei sõnul võis konfiskeeritud monumendil olla peal keelatud sümboolikat. Siseminister Lauri Läänemets on öelnud, et politsei teavitas kuju konfiskeerimisest ka valitsust, aga otsuse tegi politsei- ja piirivalveamet lähtudes seadusest.

Tähistamisüritust korraldanud Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhatuse liige Martin Sööt ütles, et politsei ei hoiatanud, et kuju püstitamine võib olla ebaseaduslik. Samal ajal on Sööt Õhtulehele öelnud, et Eesti Leegioni Sõprade Klubi ei saa sambaga seostada.