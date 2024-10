Otse kell 14: riigikogu arutab ettepanekut muuta usundiõpe kohustuslikuks

Istungil tutvustavad kollektiivset pöördumist peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Marko Tiitus, õppe korraldusest Euroopas räägib Tartu Ülikooli religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev, oma kogemust usundiõpetuse õppimisest koolis jagab Tartu Ülikooli teoloogia nooremteadur Rahel Toomik, usundiõpetaja vaatenurgast kõneleb Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse õppetooli humanitaarainete didaktika nooremteadur Pille-Riin Makilla, erinevate ainete lõimingust räägib Tallinna 32. Keskkooli ajaloo- ja usundiõpetuse õpetaja Ulla Herkel. Tallinna Ülikooli vanemteadur, folklorist ja kultuuriloolane Marju Kõivupuu selgitab, kuidas aitab usundiõpetus mõista ja suhelda inimestega, kes on pärit religioossetest ühiskondadest.

Samuti osalevad istungil haridus- ja teadusministeeriumi õigus- ja personalipoliitika osakonna juhataja Raina Loom ning üldhariduse õppekava- ja vara valdkonna nõunik Mare Oja, kes tutvustavad õigusakte ning usundiõpetuse positsiooni õppekavades.

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE) ütles, et arutelu on ajendatud kollektiivsest pöördumisest, millega sooviti juhtida tähelepanu usundialase hariduse probleemile. "Koolid saavad usundiõpetust anda valikainena, ent pöördujate hinnangul võiks seda õppida kõik õpilased, et usundialane kirjaoskus ühiskonnas paraneks. Kultuurikomisjon otsustas ettepanekut – lisada usundiõpetus kõikide koolide õppekavva – arutada avalikul istungil."

Pöördumises pannakse ette, et õppekavu võiks muuta nii, et usundiõpetust õpetataks igas kooliastmes ühe kursuse mahus, et tagada tasakaalustatud religioonialase hariduse omandamine. Pöördujad osutavad, et usundiõpetus lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.