Tartu noored kalastushuvilised kogusid kalastuspäeval uusi teadmisi

10 aastat tagasi vanaisa tiigist kala püüdmisega alustanud Rasmus oli Loodusmaja kalastuspäeval juba juhendaja rollis. Noorematele nõu andes näeb ta kalastuse vastu suurt huvi ning muret, et lapsed kohale ei tuleks, tema sõnul pole.

"Oskused on nii nagu ikka – on neid, kes kohe loomuliku talendina tulevad ja viskavad perfektseid viskeid ja on ka neid, kes vajavad rohkem juhendamist. Aga lõppude lõpuks kõik on päeva lõpus öelnud, et neile meeldib siin ja isegi kui kala ei saanud, siis tore kogemus ikka," rääkis ta.

Rasmuse sõnul said aga reedel jõest kala kätte kõik kohale tulnud lapsed. Peamised väljapüütud kalad olid särg, nurg ja kiisk.

"Mina püüdsin kinni kiisa. Üks hetk ma lihtsalt tõmbasin välja, mõtlesin, et enam ma ei viitsi oodata ja siis oli lihtsalt kala seal peal," rääkis Birk, kelle sõnul ei olnud kala väga keeruline kätte saada.

Märten püüdis kinni nuru ja kaalus, mida kalaga peale hakata. "Ma ei tea veel. Äkki lasen ta pärast merre tagasi."

Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi kalastaja Lea Saare sõnul õpivad lapsed kalastuspäeval küll tehnilisi nippe kalapüügi kohta, kuid laiem eesmärk on õpetada lapsi lähtuvalt nende huvidest loodust tundma.

"Lapsed võiksid teada, et lisaks Facebookile, mida võib lõputult vaadata, on asju veel, mida võib lõputult vaadata. Need on lõkketuli, voolav vesi ja veel hulpiv õngekork. Ja looduses olemine rahustab. Kalapüük on väga tore ja ma tõesti soovitan vanematele, võtke lapsed, viige kalale ja õpetage neid. Ärge kamandage, vaid õpetage, juhendage, olge mõnusalt üheskoos. See väga positiivselt mõjub vanemate ja laste vahelistele suhetele," rääkis Saar.