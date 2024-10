Enamik Tallinna tänavaid jääb kuni järgmise kevadeni prügikastideta

Tallinna tänavate äärest on kadunud paljud prügikastid ja linnavõim lubab uute paigaldamiseni jõuda kevadel, kuid abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul ei tähenda see, et vahepealsel ajal pealinnas prügiuputus tekiks.

Tallinnas tänavapostide küljes reklaampinnana kasutatud prügikaste hallanud ettevõtte leping linnaga sai läbi suve lõpus ja seetõttu jääb prügi ära visata sooviv jalakäija paljudel tänavatel hätta, sest kohta, kuhu see panna, lihtsalt pole.

Pärtel-Peeter Pere ütles ERR-ile, et raamleping uue tänavamööbli, sealhulgas prügikastide ostmiseks on sõlmimisel.

"Me loome Tallinnas esmakordselt tervikliku ning süsteemse lähenemise tänavaprügikastide majandamiseks," lausus ta. "Hange on graafikus, uute pinkide ja ka prügikastide paigaldamiseni tänavail jõuame kevadel. Täpselt nagu kogu aeg plaan on olnud."

Pere hinnangul ei ole ka vahepealsel ajal prügikastidest põletavat puudust.

"Prügiuputust pole olnud ega tule. Seda ilmestab ka tõsiasi, et sügise hakul jättis osa linnaosasid endale ajutised prügikastid tellimata. Osa aga soovisid jällegi keskmiselt paarteist uut prügikasti soetada. Kahtlemata on tänavaid ja kohti, kus prügikaste on vaja, selleks sõlmime ka raamlepingu," lubas Pere.

Raamlepinguga saab abilinnapea sõnul tellida nii kolme- kui üheosalisi prügikaste ning ei ole välistatud, et prügikastid võidakse paigaldada ka postide külge, kuid sellisel juhul ei ole need varasemaga sarnaselt ebapraktilisel kõrgusel ega ole mõeldud ainult reklaamiks.

Prügikastide arvu kohta märkis abilinnapea, et see sõltub koostööst linnaosavalitsustega.

Milline summa uue prügilahenduse jaoks kulub, ei osanud Pere veel öelda, kuid kolmeosalised prügikastid on kallimad, sest need on suuremad ja neid peab tühjendama spetsiaalse autoga, mis prügi kolme eri kategooriasse paneb.

Varem haldas Tallinnas prügikaste Prisma NET, millel oli kõrgajal 2200 postiprügikasti. Nende leping linnaga lõppes suve lõpus. Ettevõte on varem öelnud, et nende halduses olevatesse prügikastidesse koguti umbes kolmandik Tallinna tänavaprügist ehk ligi sada tonni tänavaprügi aastas.

Uut lepingut ei soovinud pealinn ettevõttega sõlmida, sest Prisma NET-i hinnangul ei tulnud nad seniste tingimustega enam ots-otsaga kokku, linn aga leidis, et nii palju prügikaste ei pruugi tegelikult vaja olla. Lisaks olid postiprügikastid Pere hinnangul amortiseerunud ja neil näidatav reklaam tekitas linnapildis visuaalset reostust.