Tallinna prügikastide paigutus jätab veel soovida

Kaks aasta tagasi Tallinna tänavatelt kadunud prügikaste on linn viimase aasta jooksul hakanud asendama, kuid väiksemas mahus kui enne. Praegune lahendus on poliitikute ja arhitekti hinnangul parem, ent prügikastide paigutust tuleks siiski parandada.

Veel mõni aasta tagasi olid Tallinna tänavapildis reklaamiga postiprügikastid, kuid neid haldava reklaamifirmaga lõppes leping ning easialgu uusi asemel ei tulnud. Viimase aasta jooksul on linn paigaldanud uusi prügikaste kuid mitte nii palju kui varem.

Endise Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri (SDE) sõnul on olukord paremaks läinud, ent probleemiks on prügikastide paigutus.

"Osades kohtades on neid ilmselgelt liiga palju, osades kohtades piisavalt," ütles ta ning lisas: "Tallinna linnale sobiks enda tee, mis oleks kõrgtehnoloogiline, sorteerimist võimaldav lahendus, kus meil on prügikastides ka andurid. Me teame, millal nad täituvad, millal neid on vaja tühjendada. Mõnda kohta on Tallinas prügikaste juurde vaja mõnes kohas ära võtta."

Praegune Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) nendib, et esialgu tekkis prügikastide kadumisega kaos, ent nüüdseks on asi kontrolli alla saadud ning inimeste palveid neid lisada on kuulda võetud.

"Tänaseks päevaks see kindlasti on olulisemalt paremaks läinud. Kõik bussipeatused on varustatud prügikastidega, täiendavalt kõik need kohad kus inimesed kõige rohkem liiklevad, liiguvad - sellist muret, et tahaks oma prügi ära panna, aga ei saa, sest sadade meetrite kaupa ei ole prügikasti, seda Tallinnas täna ei ole," sõnas abilinnapea

Viimase aasta jooksul on linn paigaldanud ligi 100 uut prügikasti. Arhitekti Siim Tanel Tõnissoni hinnangul on uus olukord parem, sest vanad ja arvukad prügikastid olid linnaruumis visuaalselt koledad.

"Vanad prügikastid ei olnud halvad, aga neid oli natuke liiga palju. Linnaruumis peab väga tähelepanelikult jälgima, et visuaalset müra ei oleks liiga palju, et see ei segaks seda mida me tegelikult linnas näha tahame ehk siis teisi inimesi, liiklust või ka seda linnaruumi ja linna ennast," selgitas arhitekt.

Lisaks on ka juurde tulnud e-sigareti prügikastid, mis on disainitud nii, et keegi sealt midagi kätte ei saaks.