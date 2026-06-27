X!

Tallinna prügikastide paigutus jätab veel soovida

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kaks aasta tagasi Tallinna tänavatelt kadunud prügikaste on linn viimase aasta jooksul hakanud asendama, kuid väiksemas mahus kui enne. Praegune lahendus on poliitikute ja arhitekti hinnangul parem, ent prügikastide paigutust tuleks siiski parandada.

Veel mõni aasta tagasi olid Tallinna tänavapildis reklaamiga postiprügikastid, kuid neid haldava reklaamifirmaga lõppes leping ning easialgu uusi asemel ei tulnud. Viimase aasta jooksul on linn paigaldanud uusi prügikaste kuid mitte nii palju kui varem.

Endise Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri (SDE) sõnul on olukord paremaks läinud, ent probleemiks on prügikastide paigutus.

"Osades kohtades on neid ilmselgelt liiga palju, osades kohtades piisavalt," ütles ta ning lisas: "Tallinna linnale sobiks enda tee, mis oleks kõrgtehnoloogiline, sorteerimist võimaldav lahendus, kus meil on prügikastides ka andurid. Me teame, millal nad täituvad, millal neid on vaja tühjendada. Mõnda kohta on Tallinas prügikaste juurde vaja mõnes kohas ära võtta."

Praegune Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) nendib, et esialgu tekkis prügikastide kadumisega kaos, ent nüüdseks on asi kontrolli alla saadud ning inimeste palveid neid lisada on kuulda võetud.

"Tänaseks päevaks see kindlasti on olulisemalt paremaks läinud. Kõik bussipeatused on varustatud prügikastidega, täiendavalt kõik need kohad kus inimesed kõige rohkem liiklevad, liiguvad - sellist muret, et tahaks oma prügi ära panna, aga ei saa, sest sadade meetrite kaupa ei ole prügikasti, seda Tallinnas täna ei ole," sõnas abilinnapea

Viimase aasta jooksul on linn paigaldanud ligi 100 uut prügikasti. Arhitekti Siim Tanel Tõnissoni hinnangul on uus olukord parem, sest vanad ja arvukad prügikastid olid linnaruumis visuaalselt koledad.

"Vanad prügikastid ei olnud halvad, aga neid oli natuke liiga palju. Linnaruumis peab väga tähelepanelikult jälgima, et visuaalset müra ei oleks liiga palju, et see ei segaks seda mida me tegelikult linnas näha tahame ehk siis teisi inimesi, liiklust või ka seda linnaruumi ja linna ennast," selgitas arhitekt.

Lisaks on ka juurde tulnud e-sigareti prügikastid, mis on disainitud nii, et keegi sealt midagi kätte ei saaks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:29

ETV spordisaade, 27. juuni

22:08

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid väravaid

22:00

Setomaa metsadesse on kerkimas Balti kaitsevöönd

22:00

Volkonski lavastusest "Kolhoos Vesiroos": siin ei ole mingit nostalgiat

21:40

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

21:23

Viipekeelsed uudised

21:22

Pühapäeval on oodata kuuma suveilma

21:22

Raadioamatööride laager Narva-Jõesuus tõi kokku rahvusvahelise seltskonna

21:06

Tallinna prügikastide paigutus jätab veel soovida

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:56

Ukraina raketilöök tabas Venemaa sõjatehast Volgogradis Uuendatud

11:16

Äärmuslik kuumus liigub Ida-Euroopa poole

11:55

USA andis pärast kaubalaeva ründamist löögi Iraani sihtmärkide pihta Uuendatud

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

26.06

Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, hind jäi samaks

06:50

Tallinna Mere kultuurikeskuse haldaja katab kinni stalinistliku laemaali

06:09

Kaidi Ruusalepp: Eesti ettevõtjad ei riski, vaid joovad Kellukest

06:04

Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

09:05

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

ilmateade

SPORT

22:29

ETV spordisaade, 27. juuni

22:08

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid väravaid

21:34

Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

20:56

Roosleht hoiab Ratingenis avapäeva järel neljandat kohta

loe: kultuur

15:30

Arvustus. See lõpeb temaga

15:11

Volkonski lavastusest "Kolhoos Vesiroos": siin ei ole mingit nostalgiat

14:17

Raplamaal algab kirikumuusika festival

11:40

Jänedal esietendus "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu"

loe: eeter

15:01

Galerii ja videod: Marje Metsur 85

12:42

Piret Kalda võtetest Kiievis: Maidani väljakule jõudmine võttis pisarad lahti

11:07

Andrus Vaarik: näitlejale pole tähtis, kas ta mängib komöödiat või tragöödiat

26.06

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

Raadiouudised

26.06

Ukraina ülesehitamine ei piirdu vaid betooniga

26.06

Päevakaja (26.06.2026 18:00:00)

26.06

Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Kesk-Euroopa tervishoiugrupile

26.06

Narva opositsioon sai lõpuks umbusaldusavaldused sisse anda

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 15:00:00)

26.06

Politsei: joobes juhtide arv liikluses on aasta-aastalt vähenenud

26.06

Vähemalt poolsada kirikut vajab katuseremonti

26.06

Laupäeval sajab kohati hoovihma

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 12:00:00)

26.06

Tartu Holmi kvartalisse võivad kerkida kuni kaheksakorruselised hooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo