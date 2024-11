Riina Solman: koosmeeles suudaksime Tallinna palju paremini juhtida

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, abilinnapea Pärtel-Peeter Pere on poliitikas võrdlemisi uus inimene. See loodetavasti vabandab ka tema äpardusi, mille põhjuseks näib olevat kogenematus ja kehv ajaplaneerimine.

Ma ei hakka nüüd taas meenutama seda, et Tallinn on juba suvest saadik ilma prügikastideta, sest eelmine haldaja korjas vanad prügikastid ära ja uute ostmiseks pole siiamaani hanget välja kuulutatud, kuigi abilinnapea Pere lubas seda teha juba augustis. Niisamuti lubas Pere alustada Peterburi maantee remonti oktoobris, aga praeguseni pole selleks isegi veel hanget välja kuulutatud, kuigi käes on juba november.

Hiljuti teatas Pere ajakirjanduse vahendusel, et Tallinna eelarveläbirääkimised seisavad Isamaa taga.

Isamaa Tallinna piirkonna juhina ei oska ma selle peale muud kosta, kui meenutada, kuidas kevadel rääkisid meie tulevaste koalitsioonipartnerite esindajad ajakirjanikele, et uue linnavalitsuse koalitsioonileppe sõlmimine seisab Isamaa taga. Seisidki, sest Isamaa võitles läbirääkimistel agressorriigi kodanikelt valimisõiguse äravõtmise eest kohalike omavalitsuste valimistel.

Kui me poleks tookord endale kindlaks jäänud ja kui läbirääkimised poleks Isamaa "taga seisnud", siis ilmselt ei näeks me praegu, kuidas riigikogu selle Isamaa algatuse nüüd ellu viib.

Isegi Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kes oli kevadel skeptiline, kas ikka Tallinna võimuläbirääkimistel seda punkti käsitleda saab, on nüüd käised üles käärinud ja osaleb hoogsalt riigikogus ja valitsuses käivatel läbirääkimistel kolmandate riikide kodanike valimisõiguse peatamise küsimuses. Olgu öeldud, et koalitsioonileppesse läks kenasti laiapõhjalise kokkuleppena ka sisse, et tegeletakse küsimusega riigi tasandil edasi ja nii ongi läinud.

Aga tagasi abilinnapea Pärtel-Peeter Pere juurde. Nüüd siis seisavad tema arvates Isamaa taga eelarveläbirääkimised, sest Isamaa pole valmis taganema koalitsioonileppesse kirja pandud lubadustest, et linn koristab kõnniteedelt lume ja maamaksukoormus Tallinnas 2025. aastal ei tõuse.

Kuigi lumekoristus kuulub abilinnapea Pere enda vastutusalasse, oli ta üsna eelarveläbirääkimiste algul valmis kohe sellest rahvale antud lubadusest rahapuudusele viidates taganema. Samuti pidas ta liiga keeruliseks ja kulukaks riigi poolt ülemääraselt kogutud maamaksu tagastamist maksumaksjatele, mida Isamaa nõudis.

"Läbirääkimised seisavad tegelikult selle taga, et abilinnapea Pere ei taha varasemaid kokkuleppeid täita."

Loomulikult ei saa me sõnamurdliku käitumisega ja koalitsioonileppe rikkumisega nõustuda. Isamaa seisab Tallinna elanike eest ja läbirääkimised seisavad tegelikult selle taga, et abilinnapea Pere ei taha varasemaid kokkuleppeid täita.

Isamaa Tallinna piirkonna juhina arvan ma siiski, et eelarvekõneluste seikade üle arupidamine ajakirjanduse vahendusel, nagu Pere Eesti Ekspressis või viimati ERR-is ja Delfis teeb, ei ole hea toon ega aita kokkuleppe saavutamisele kaasa.

Sama saab öelda teiste teemade kohta, mis puudutavad mitme abilinnapea haldusala – nagu rattateed Pärnu maantee viaduktil või Kaarli puiesteel. Mitte ainult koalitsiooni, vaid laiemalt avaliku sektori hea praktika eeldab kooskõlastamist ja lahenduses ühiselt kokku leppimist, mitte esimese asjana katset enda tegematajätmiste süü kellegi teise kaela veeretamist. Kuid kaldtee paigaldamine Pärnu maantee viaduktile oleks Kaarli märkidega mängimise kõrval lausa hädavajalik esimese asjana ära korraldada. See oleks inimlik ja elementaarne kaldteed vajavatele inimeste jaoks.

Kutsun Reformierakonna Tallinna piirkonna juhti üles end kokku võtma ja käituma positsioonile vastavalt. Tüli kiskumine ei peaks muutuma eestlaste pärisosaks, me saavutame palju rohkem kokkulepet ja ühisosa otsides. Seisus kohustab praegu kõiki partnereid läbi rääkima.

Kõige rumalam on pingelises olukorras lahenduse otsimise asemel tegeleda mängurlusega. Me suudame paremini. Tallinnale on parim laiapõhjaline koalitsioon – nagu see meil praegu on –, mis seisab võimalikult paljude linlaste huvide eest üheaegselt.