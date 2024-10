Iisrael keelustas ÜRO Palestiina pagulasagentuuri

Iisraeli seadusandjad võtsid eelnõu vastu 92 poolt- ja 10 vastuhäälega.

Iisrael on aastaid teravalt UNRWA tööd kritiseerinud ja pärast mullust 7. oktoobri terrorirünnakut Lõuna-Iisraelis ja Gaza sõja puhkemist on pinged oluliselt kasvanud.

Iisraeli armee teatas augustis, et UNWRA langes uue madalseisu tasemele, kui maailmaorganisatsiooni uurimine leidis, et 7. oktoobri ulatusliku terrorirünnakuga võis seotud olla üheksa selle töötajat.

UNRWA mõistis Iisraeli parlamendi otsuse hukka ning nimetas sammu muu hulgas ennekuulmatuks.

"On ennekuulmatu, et ÜRO liikmesriik töötab selle nimel, et lammutada ÜRO agentuur, mis on ühtlasi ka suurim reageerija Gaza humanitaaroperatsioonil," ütles UNRWA pressiesindaja Juliette Touma.