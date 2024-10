Eksidavirulased kipuvad endise kodumaakonna looduses pahandust tegema

Nädalavahetusel oli keelumärkidest hoolimata sõidetud mootorsõidukitega Alutaguse rahvuspargis asuva Kurtna Liivjärve kaldale. Keskkonnaametil on oma soovitused rikkuja silmamisel.

"Mõistlik oleks filmida, pilte teha, teavitada riigiinfo telefonil 1247 ja kui tunnete, et võite vabalt nendega suhelda, siis miks mitte nendega suhtlusesse asuda ja lisainfot koguda. Võibolla need isikud ei saagi aru oma teo keelatusest, kuigi peaksid," sõnas Keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juhataja asetäitja Janek Kuuse.



Rikkujatel on sobivad vabandused varrukast võtta.

"Enamikul on vabanduseks, et tekkis kuskil mingi segadus, et mingil momendil ei saadud aru, kas tegu on teega või metsasihiga. Või siis on see, et talvel öeldakse: "Teed olid lahti lükkamata ja nüüd olen kogemata metsas omadega."

On ka juhtumeid, kus inimesed on krossimootorrrattaga looduskaitsealal sohu jõudnud ja ütlevad, et nende jaoks see polegi mootorratas, nemad ostsid selle spordipoest ja see on spordivahend. Ja nad on väga üllatunud, et sellega ei tohi matkaraja laudteel liigelda," rääkis Kuuse.

Alutaguse tervisespordikeskus on vales kohas sõitjatega hädas eelkõige talihooajal, kui lõhutakse suusaradu. Vahelejääjad on isegi kindlat tüüpi, sõnas Alutaguse keskuse juht Timo Juursalu.

"Üldjuhul on nad Ida-Virumaalt pärit, aga enam ei ela siin, vaid elavad kusagil Tallinna piirkonnas ja on kodustel külas ning siis tulid metsa ja imestavad, et kuidas siin sõita ei või. Ja märke nad tihtipeale ka ei märka. Ei tea, kas Tallinna läheda kaob nägemine ära või lihtsalt see hoog on nii suur," sõnas Juursalu, kes kiitis kohalikke, tänu kellele on rikkujaid vahele võetud.

Looduses vales kohas sõitjaid saab trahvida kuni 1200 euroga.