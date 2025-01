Suusatajad kiidavad Alutaguse suusaradade tingimusi

Tartu maratoni rajal on suusatamiskõlblik vaid umbes nelja kilomeetri pikkune lõik. Alutagusel saavad soovijad läbida isegi 40-kilomeetrise ringi. Hoolimata tänasest sulailmast kiitsid sportlased Alutaguse tervisespordikeskuse suusaradu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suurepärane. Hommikupoolse tormiga on küll visanud oksi peale ja puru, aga ma arvan, et nad on vabariigi parimad," kiitis suusataja Antti Roose Alutaguse suusaradu.

"Väga head olud on meil siin Alutagusel. Ilmselgelt selle pärast ma praegu siin suusarajal olengi. Täna sai koos sõbraga suusatatud 21 kilomeetrine ring, mis on meil päris heades oludes. Kohati on küll ära sulanud ja on kehvemaid kohti ka, aga trennisuusaga on ideaalne sõita," lisas Aveli Juursalu.

Alutaguse tervisespordikeskuse juht Timo Juursalu ütles, et Alutaguse on praegu Eesti suusatamise oaas. "Väga palju suusatajaid on täna Tallinnast ja Tartust kohale tulnud," sõnas ta.



Alutaguse kant on alati lumerohkusega silma paistnud.

"Lund sulatab ju kõige paremini tuul ja eks need Alutaguse metsad, mis meil siin on, hoiavad tuult kinni. Suur mass metsaalust lund aitab kaasa külma hoidmisele ehk siin tekib külmkapiefekt. Ja lisaks on piirkond liivane ja see laseb vee läbi. Need kolm põhiasja oskan välja tuua," rääkis Timo Juursalu.

Nädal enne Tartu maratoni ehk veebruari teisel nädalavahetusel antakse Pannjärvel Alutaguse maratoni start. Seal on kavas ka traditsiooniline öösõit ja esimest korda toimuv naistemaraton.