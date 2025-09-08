Pannjärvel tuleb lähiajal metsas käia tavapärasest ettevaatlikumalt

Pannjärvel paiknev Alutaguse tervisespordikeskus asub samanimelise rahvuspargi territooriumil. Nii on seal erinevate metsatööde tegemine keeruline.

"Saime erandkorras Keskkonnaametilt loa teha mõnedel eraldustel harvendusraiet, kus raiume välja kuivanud ja väiksemad puud. Harvendusraiet pole seal kaua aega tehtud ja seda just sellel põhjusel, et erinevad piirangud on seal peal ja kasvavad mitmed looduskaitsealused taimed," sõnas RMK Kirde regiooni kaasamisspetsialist Alar Süda.

Harvendusraie aitab paremini suusaradu korras hoida ja vähendada ohtu, et suusatajad saaks kukkuva puuga pähe.

"Talvel, kui oli kõva lumi, oli päris palju puid raja peal risti ning nendes kohtades, kus oli kunagi harvendus tehtud, oli oluliselt parem. Harvendusraie laseb ka suusarajale paremini lund ligi, sest muidu jääb liiga palju puude otsa," sõnas Alutaguse tervisespordikeskuse juhataja Timo Juursalu.

Töid planeeritakse Alutagusel alustada sel nädalal.

"Tuleb olla tähelepanelik. Kindlasti pannakse märgid üles, aga ise tuleb ka silmad lahti ringi käia," ütles keskuse juht.

Kuigi tavaliselt tehakse raiet külmal perioodil, tegi keskkonnaamet Alutagusele erandi, sest talvel rikuks metsatehnika suusaradu. Neidsamu radu, mis möödunud talvel aitasid Lõuna-Eesti lumevaesuses välja Tartu suusamaratoni korraldajad.

Kaua eelseisev raie kestab, sõltub RMK sõnul ilmaoludest. Raie toimub umbes 15 hektari suurusel alal.