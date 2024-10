RMK koondab 50 inimest

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teatas 50 inimese koondamisest, et oma tööd kulude kokkuhoiu nimel tõhustada ja ümber korraldada.

Kuu aega tagasi andis RMK töötukassale eelhoiatuse, et koondamisele võib minna kuni 80 ametikohta ja nüüdseks on paika pandud, et koondamine puudutab 50 inimest.

"Kuna tõhustame ja korraldame RMK-le seatud eesmärkidest lähtuvalt ka oma tööd uueks aastaks ümber, avanes 12 inimesel võimalus jätkata teises ametis või rollis. Olid ka mõned täitmata ametikohad, mistõttu on koondatavate üldarv sellevõrra algselt prognoositust väiksem," ütles RMK juhatuse esimees Mikk Marran.

Kokkuhoiukohti otsisid kõik RMK struktuuriüksused ning ametikohtade koondamisest ei jäänud puutumata ükski osakond. Koondatavate hiliseimaks tööpäevaks on 30. november.

Marrani sõnul tuleb RMK-l lahendada korraga hulk probleeme, sealhulgas suurenenud dividendiootus, eesootav maksutõus, looduskaitseliste piirangute suurenemine ja majandusmetsade osakaalu pidev vähenemine, mahtude langus pikemas vaates ning arengukavas seatud ja omaniku ootuses väljendatud teiste eesmärkide elluviimine.

Valitsus on otsustanud sellel aastal dividendimaksena võtta välja kogu RMK eelmise aasta kasumi enne maksustamist ehk 119 miljonit eurot. Sellele lisandub tulumaks 38 miljonit eurot ehk kokku 157 miljonit eurot.

Planeeritud omanikutulu aastatel 2025–2028 on koos tulumaksuga ja maksumuudatustega 50,6 miljonit eurot aastas, mis tuleneb valitsuse otsusest suurendada võetavat dividendi viie protsendi võrra.