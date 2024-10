ERR USA-s: Harris pidas Washingtonis viimase kõne enne valimisi

Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni kogunes üle 75 000 ameeriklase, et kuulata demokraat Kamala Harrise viimast suurt kõnet enne valimisi. Kuigi Harrise ja Trumpi toetusnumbrid on võrdsed, loodavad demokraadid, et hirm Trumpi ametiaja ees aitab Harrise Valgesse Majja.

"Ma luban olla kõigi ameeriklaste president ja seada riigi alati erakonnast ja endast kõrgemale," ütles Harris.

Harrist oli Valge Maja ümbrusesse teisipäeval kuulama tulnud üle 75 000 pealinlase. Kes lava ette ei pääsenud, piilus aia tagant või seadis end sisse mõnisada meetrit eemal muruplatsil.

"Oluline on, et kohale ilmuks suur hulk inimesi, näitamaks, et Trumpi väärtused ei peegelda Ameerika väärtusi," ütles Betsy.

Joe Bideni kampaaniast loobumise järel demokraatidesse uut hingamist süstinud Harris ei ole suutnud toonast entusiasmi lõpuni hoida, kuid usutakse, et hirm Donald Trumpi teise ametiaja ees viib inimesed valimisjaoskondadesse.

"Tead, ma võiksingi rääkima jääda abordist, naiste õigustest ja kõigest sellest. Ma aga toetan Harrist, sest alternatiiv on lihtsalt vastik," ütles Paul.

"Kas ma võin teie riiki tulla, kui see oranž isend osutub valituks? Kas te adopteeriksite mind, et saaksin kodanikuks?" küsis Mitzi.

"Seal eemal on Washingtoni loomaaed, seal on suur aedik lõvide jaoks, seal on suur tara ees. Seda saab seal külastada ja oleks ideaalne koht Donald Trumpile," rääkis David.

Harris on korduvalt lubanud, et on kõigi ameeriklaste president. Demokraadid loodavad, et ka osa vabariiklastest näeb Harrises potentsiaali.

"Naised moodustavad poole elanikkonnast. On aeg, et meil oleks naispresident, kes suudab meie majanduse taas suurepäraseks muuta, meie riigi taas võimsaks muuta. Ma arvan, et MAGA (Make America Great Again) kehtib Harrise kohta palju enam kui Trumpi kohta," ütles Nicky.

Harrise õhtut jäi varjutama aga Joe Biden. Nimelt kommenteeris ametis olev president vabariiklaste kampaaniaüritusel tehtud solvanguid Puerto Rico elanike suunal, nimetades Trumpi toetajaid rämpsuks. Kuigi demokraadid on proovinud Bideni sõnavõttu siluda, võib see Harrise kampaaniale anda valusa hoobi.