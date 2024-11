AP: Valge Maja muutis reeglitevastaselt Bideni prügi-väljendi teksti

USA uudisteagentuuri The Associated Press (AP) andmetel muutsid Valge Maja pressiametnikud reeglitevastaselt president Joe Bideni kõne ametlikku transkriptsiooni, redigeerides Bideni väljendit milles ta nimetas vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi toetajad prügiks.

Bideni nädala alguse kommentaar järgnes sellele, kui koomik Tony Hinchcliffe võrdles pühapäeval Trumpi kampaaniaüritusel Madison Square Gardenil Puerto Ricot ujuva prügisaarega ning halvustas oma esinemises ka USA mustanahalisi, juute, palestiinlasi ja latiinosid. President vastas sellele sõnadega: "Ainus prügi, mida ma näen seal vedelemas, on tema toetajad. Tema latiinode demoniseerimine on mõistusevastane ja see on ebaameerikalik. See on täiesti vastuolus kõigega, mida oleme teinud, kõigega, mis me oleme olnud."

Valge Maja asus hiljem aga Bideni sõnu siluma, avaldades presidendi lausete transkriptsiooni, milles oli ülakomaga (his supporter's - his - his demonization of Latinos) muudetud lause tähendust, justkui oleks ta viidanud mitte Trumpi toetajatele, vaid koomiku halvustavale sõnavõtule latiinode suhtes.

Muudatus tehti pärast seda, kui pressibüroo oli presidendiga nõu pidanud, selgub stenograafide büroo juhi sisekirjast, mille AP oma valdusse sai. Büroojuhi e-kirja autentsust kinnitasid AP-le kaks anonüümseks jääda soovinud riigiametnikku. Stenograafiabüroo juht nimetas e-kirjas pressibüroo tegevust "stenograafia- ja pressibüroode vahelise protokolli rikkumiseks ja üleskirjutuse tõepärasuse rikkumiseks", vahendas AP.

"Kui tõlgenduses on erimeelsusi, võib pressibüroo üleskirjutuse avaldamist kinni pidada, kuid ei saa seda iseseisvalt redigeerida," kirjutas büroojuht ja lisas: "Meie stenograafiabüroo väljastatud üleskirjutus /---/ on teistsugune kui pressibüroo töötajate redigeeritud ja avalikkusele avaldatud versioon," märkis ta.

Transkriptsiooni redigeerimine toimus ajal, kui Valge Maja püüdis vastata ajakirjanike päringulainele Bideni kommentaaride kohta. Presidendi sõnad läksid vastuollu demokraatide presidendikandidaadi, asepresident Kamala Harrise peaaegu samaaegselt peetud kõnega Valge Maja ees, milles ta kutsus üles kohtlema austusega erineva ideoloogiaga ameeriklasi.

Harris distantseeris end kolmapäeval Bideni kommentaaridest, mis on tema seni selgeim eemaldumine presidendist pärast seda, kui ta veidi enam kui kolm kuud tagasi demokraatide kandidaadiks sai. "Lubage mul selgelt väljendada, et ma ei nõustu täielikult inimeste kritiseerimisega selle põhjal, kelle poolt nad hääletavad," ütles ta ajakirjanikele.

Trumpi kampaaniameeskond asus aga kiiresti Bideni sõnade abil kampaaniaraha koguma ja järgmisel päeval poseeris Trump prügiautos, et püüda Bideni vääratust ära kasutada.

E-kirja kohaselt oli pressibüroo palunud stenograafidelt vallandunud pahameeletormi ajal kiiresti kõne üleskirjutus koostada. Stenograafide büroo ülesanne on valmistada ette täpsed üleskirjutused presidendi avalikest ütlustest, et need säilitaksid rahvusarhiivis ja oleksid avalikkusele kättesaadavad.

Sel õhtul oli valves kaheliikmeline stenograafiameeskond – kirjutaja ja korrektor – ja nende sõnul peab kõik üleskirjutuse muudatused heaks kiitma nende ülemus, stenograafide büroo juhataja. Juhendaja ei olnud aga salvestuse ülevaatamiseks kohe saadaval ja pressibüroo ei jäänud teda ootama, vaid läks asjaga edasi ja avaldas muudetud üleskirjutuse Valge Maja veebisaidil ning levitas seda ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias, et lugu maha suruda.

Valge Maja vanempressisekretäri asetäitja Andrew Bates postitas tol õhtul sotsiaalmeediakanalis X ka tsitaadi redigeeritud versiooni ja kirjutas, et Biden viitas "Madison Square Gardeni miitingul kõlanud vihkavale retoorikale kui prügile".

Ka Biden ise ütles sotsiaalmeedias, et ta ei nimetanud kõiki Trumpi toetajaid prügiks ja et ta viitas konkreetselt "vaenulikule retoorikale Puerto Rico kohta, mille Trumpi toetaja oma Madison Square Gardeni miitingul avaldas".

Stenograafiabüroo juht, kes on Valge Maja apoliitiline karjääritöötaja, väljendas muret pressibüroo tegevuse pärast, mainimata otseselt teksti muutmist, oma e-kirjas Valge Maja kommunikatsioonidirektorile Ben LaBoltile, pressisekretärile Karine Jean-Pierre'ile ja teistele pressi- ja kommunikatsiooniametnikele, märkis AP.

"Sõltumata kiireloomulisusest on meie üleskirjutuste autentsuse ja legitiimsuse jaoks oluline, et järgiksime järjepidevalt muudatuste, kinnitamise ja avaldamise protokolli," rõhutas büroojuht.

Samas keeldus ta toimunut AP-le kommenteerimast ja edastas selle kohta saadetud küsimused Valge Maja pressibüroole.

Kui Batesilt kommentaari paluti, ei puudutanud ta üleskirjutuse muutmist ja ütles: "President kinnitas teisipäevaõhtuses säutsus (sotsiaalmeediakanalis X), et käsitles Trumpi Madison Square Gardeni miitingul koomiku vihkamist õhutavat retoorikat. See kajastus transkriptsioonis."

Samal ajal arutasid kongressi esindajatekoja vabariiklased asja uurimise algatamist. Esindajatekoja vabariiklaste juhtivad saadikud Elise Stefanik ja James Comer süüdistasid kolmapäeval Valge Maja töötajaid Bideni märkustest vale üleskirjutuse avaldamises.

Kolmapäeval Valge Maja õigusnõustajale Ed Siskelile saadetud kirjas kutsusid nad administratsiooni üles säilitama Bideni märkuste ja transkriptsiooni avaldamisega seotud dokumente ja sisekommunikatsiooni.

"Valge Maja töötajad ei saa Ameerika Ühendriikide presidendi sõnu ümber kirjutada, et need oleksid rohkem poliitilise[lt korrektse] sõnumiga," kirjutasid seadusandjad Siskelile. Stefanik ja Comer ütlesid, et tegevus võib rikkuda 1978. aasta presidendi registriseadust.