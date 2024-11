ERR USA-s: Michiganis võivad otsustavaks saada araabia-ameeriklaste hääled

Kaalukeeleosariigis Michiganis on märkimisväärne araabia-ameeriklaste ja moslemite valijaskond. Neli aastat tagasi saavutas demokraat Joe Biden just nende häälte toel osariigis võidu.

Olukord on aga kardinaalselt muutunud: Bideni Lähis-Ida poliitika tõttu ollakse skeptilised ka Kamala Harrise suhtes ning kogukond on keeranud demokraatidele selja.

"Esimest korda saime sellest aimu veebruaris, kui meil olid presidendivalimiste eelvalimised, kus toimus protestihääletus president Joe Bideni vastu. Seal oli vähemalt 100 000 inimest, kes olid demokraatliku kandidaadi suhtes skeptilised, kuigi see pole enam Joe Biden, vaid asepresident Harris," selgitas Oaklandi ülikooli politoloog David Dulio.

Kuigi Kamala Harris on korduvalt rõhutanud, et iga päev käib töö relvarahu sõlmimise nimel Gazas, ei ole palestiina-meelsete valijate sõnul demokraatide senised sammud olnud piisavad.

"Olen kuulnud inimesi rääkimas, et kui ta (Harris) peaks ametisse saama, siis teeb nii ja naa. Ta on olnud võimu juures neli aastat. Ta on Lähis-Idas toimuva genotsiidi kaasosaline ja sellest lähtuvalt ei saa ta minu häält," ütles valija Hussein.

Demokraadid on mures, et 5. novembril kordub sama stsenaarium nagu aasta alguses toimunud eelvalimistel, sest sõjategevuse laienemine Lähis-Idas on süvendanud araabia-ameeriklaste ja moslemite pettumust veelgi.

"On tõenäoline, et paljud sellest kogukonnast jätavad presidendivalimised lihtsalt vahele. See on probleemiks Kamala Harrisele, sest need on hääled, mida talle ei anta, kuid millele ta justkui oleks võinud loota. Ta peab need hääled kusagil mujal tagasi teenima," rääkis Dulio.

"Ma ei hääleta sel korral kellegi poolt, sest mõlemad pooled peavad sama võistlust. Ma pean silmas seda, et nad võistlevad alati, kes annab Iisraelile rohkem võimu. Mulle tundub, et me valime sel korral Iisraeli valitsust, mitte USA presidenti," kommenteeris Michigani osariigis elav Muhammed.

"Kahjuks puudub mul tema (Harrise) vastu lugupidamine. Ma ei hääleta tema poolt. Kui ta võidab, siis olgu nii, aga ma ei hääleta tema poolt. Ma ei hääleta kunagi tema poolt. Ma ei toeta kunagi tema administratsiooni," ütles valija Sam.

Kuigi usutakse, et suur osa kogukonnast jääb valimispäeval Harrise ja Trumpi tõttu koju, on araabia-ameeriklaste seas populaarsust kogumas hoopis roheliste partei kandidaat Jill Steini.