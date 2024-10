Tartu soovib hoonestamata jõeäärse kvartali muuta elavaks linnakeskkonnaks

"Linna huvi on saada sellesse piirkonda tihe, elav ja atraktiivne linnakeskkond. Taastame ajaloolist tihedamat linnakeskkonda, et siduda vanalinn ja südalinn teispool Emajõge asuva hoonestusega," sõnas Tartu abilinnapea Elo Kiivet.

Holmi kvartalisse plaanitakse uushoonestust koos ühiskondlike-, elu- ja äriruumidega ning maa-aluse parkimisega.

Planeeringuga tuleb Emajõe kaldale kujundada mitmekülgne avalik promenaad ning tagada jalakäijatele ja ratturitele mugavad ning ohutud liikumisvõimalused. Arvestada tuleb kõrghaljastuse säilitamise ning vajadusel lisamisega.

Kuna alale ulatub vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, tuleb planeeringu koostamisel arvestada Holmi kvartali detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustega.

Milline piirkond täpsemalt olema hakkab, on Kiiveti sõnul veel vara rääkida.

"Kui palju kortereid sinna tuleb, kas sinna kortereid tuleb ja kes seal elama hakkavad - sellest on veel vara rääkida," ütles Kiivet.

Kiivet leiab, et ala võiks võimalikele arendajatele olla väga atraktiivne. "See on ainulaadne keskkond - huvi seal elada ja äri teha on kindlasti suur," sõnas Kiivet.

Vanema põlvkonna jaoks maamärki kujutava endise Kaunase restorani või Atlantise ööklubi saatus pole selge - lubatud on säilitada olemasolev hoone või siis see lammutada ja midagi muud asemele ehitada.

Kiivet ütles, et tema on vana Kaunase restoranihoone fänn, aga on avatud mõlemale variandile.

Holmi kvartalile korraldati 2017. aastal planeeringuvõistlus, mis ei vasta linna hinnangul aga enam kaasaegse ruumi põhimõtetele, uuendatud muinsuskaitse eritingimustele ega ka linna ning arendajate soovidele.

Holmi kvartal on ligikaudu kolme hektari suurune planeeringuala Narva maantee, Emajõe ja Raatuse tänava kergliiklustee vahelisel alal, vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Ala on jaotatud kaheksa krundi vahel, millel on seitse eri omanikku. Enamus alast on täna hoonestamata.