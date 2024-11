Viru maakohus plaanib sulgeda Jõhvi kohtumaja, vald on vastu

Justiitsministeeriumi kärpeplaani täitmiseks kaalub Viru maakohus oma tegevuse Jõhvis 2026. aastast lõpetada. Kokkuhoiu täpne summa pole veel teada.

"Üürilepingu kui sellise kokkuhoid on 450 000, aga kindlasti on meil vaja mingisuguseid kulutusi teha selleks, et oma tegevust jätkata. Et tagada töötajate liikumine, tagada nende paigutamine teistesse majadesse – see nõuab kindlasti teatavaid kulusid," lausus Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo.

Jõhvi vald saatis esmaspäeval justiitsministeeriumile kirja, kus avaldati Jõhvi maja sulgemise suhtes rahulolematust. Virumaal peaks säilitama kõik kolm kohtumaja, ütles Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

"Kolme kohtumaja säilitamine on oluline Ida-Virumaale ja seda nii regionaalse poliitika mõõtmes kui ka julgeoleku küsimuses," lausus Toomel.

13 aastat tagasi valminud Jõhvi kohtumaja on Virumaa ainus kaasaegne kohtupidamiskoht. Maja sulgemise asemel teist kokkuhoiukohta on raske leida, nentis Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo.

"Kui me jätaksime kinnisvara alles ja ühtegi maja ei sulgeks, siis meid ootab see, et me peaksime koondama oma inimesi," ütles Naaber-Kivisoo.

Osaühingule Õigusmaja kuuluvat hoonet Justiitsministeeriumile rentiva Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi teatel on nad lepingu lõppemise suhtes äraootaval seisukohal.

Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas töötab üle 40 inimese, neist üheksa kohtunikku.