Kaljulaid: riigikaitseraporti koostamine sai komisjoni liikmete heakskiidu

"Jah, selline raport tuleb, aga formaalselt selle otsuse teeb komisjon järgmisel nädalal, lihtsalt täpsustatakse selle menetluslikke ja juriidilisi nüansse, et kuidas see täpselt tuleb vormistada," ütles Kaljulaid ERR-ile.

"Konsensuslikult kõik riigikaitsekomisjoni liikmed, nii valitsuserakonnad kui ka opositsioonierakonnad ühiselt tõdesid, et sellele algatusele antakse roheline tuli

ja sellega minnakse edasi," lisas ta.

Kaljulaid rääkis, et kuna raporti käigus on tarvis korraldada lisakuulamisi valdkonna esindajatega, siis oli kokkulepe, et seda tehakse väljaspool tavapäraseid komisjoni istungite aegu. "See tähendab komisjoni liikmetele, kes selle raporti protsessiga on seotud, täiendavaid tööülesandeid ja kohtumisi. See raporti koostamine tuleb komisjoni tavapärastele tööülesannetele täiendavalt

lisaks," lausus Kaljulaid.

Ta märkis, et üldisem eesmärk on koostada riigikaitse valdkonda analüüsiv raport, mis lõpuks peaks andma soovitusi riigikogule, valitsusele, riigikaitsekomisjonile

näiteks seadusandluse kohandamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja täpsustamiseks.

Kaljulaid rõhutas, et raporti eesmärk ei ole kuidagi sekkuda kaitseministeeriumi töökorraldusse või juhtimisse.

"Lõppeesmärk on see, et eelkõige riigikogule endale tuua välja võimalikud töösuunad, kui me räägime riigikaitse valdkonda puudutavast seadusandlusest," ütles Kaljulaid.