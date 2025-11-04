X!

Tali riigikaitseraportist: ma ei pea õigeks kaitseväe juhatajate ründamist

Eesti
Riigikogu liige Peeter Tali.
Riigikogu liige Peeter Tali. Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Eesti

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali (Eesti 200), kes distantseeris ennast komisjoni liikmete koostatud riigikaitseraportist, ütles, et talle ei meeldi selles tehtud kriitika endiste kaitseväe juhatajate suunas.

"Mulle põhimõtteliselt ei meeldi, ma ei aktsepteeri eelmiste kaitseväe juhatajate ründamist või nende tegevuse kahtluse alla seadmist, sest otsustes on ikkagi vastutus alati poliitikutel," ütles Tali teisipäeval ERR-ile. "Kaitseväe juhataja on sõjaline nõuandja, aga vastutab minister ja valitsus ja riigikogu. Need otsused, otsuste tegemise tase on vastavalt vastutusaladele – mida teeb riigikogu, mida teeb valitsus ja mida teeb kaitseministeerium. Aga ma ei pea õigeks kaitseväe juhatajale sellises raportis hinnangu andmist, ma lihtsalt ei pea [seda] õigeks," rõhutas ta.

Samas keeldus Tali põhjalikumalt esmaspäeval meediasse lekkinud raporti kavandit kommenteerimast, rõhutades, et enne tuleb see riigikaitsekomisjonis kinnitada.

Tali ütles ka, et distantseerus raportist juba mitu nädalat tagasi, kuna tal ei olnud ajapuudusel – ta on riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees – võimalik sellesse panustada ning selle sisu mõjutada.

"Kuna mul muude tööülesannete tõttu ei olnud aega ja võimalust raporti tegemisse, kirjutamisse panustada, siis see oli üks põhjus ja seetõttu ei ole ma ka rahul tulemusega, mul on eriarvamused mingite peatükkide ja asjade suhtes," rääkis ta.

Väitega, et kui ta peab valeks kriitikat kaitseväe endiste juhatajate aadressil, siis seab see kogu raporti sisu kahtluse alla, Tali ei nõustunud: "No ei pane, ei pane. See on lihtsalt mingi osa sellest. Selle raporti sees on palju asju, mis ongi konstruktiivne kriitika ja mida saaks parandada, mis tegelikult on vajalik teha.

Küsimusele, mis need on, vastas ta: "Ma detailidesse ei läheks. Paraku on selle mustandi  kommenteerimine, mis ei ole ka viimane mustand, mis on ajakirjanikeni jõudnud, pigem muutunud kahetsusväärsel kombel kindralite sõnasajaks, mis kindlasti ei peaks olema eesmärk."

Tali hoidus ka põhjalikumalt kommenteerimast väljendi "kindralite sõnasõda" tõlgendust, et raporti puhul tegemist on eri koolkondade vastasseisuga.

"Inimestel ongi erinevad arusaamad, mis siis sellest. Ma ütlesin, mida ma arvan kaitseväe juhatajate kritiseerimise kohta. Ma tahaks ikka nii, et oleks hästi ja et see kriitika, isegi kui kriitika on, oleks alati konstruktiivne. Ja et ebakonstruktiivseks minna, siis kõige lihtsam on ju minna isiklikuks – siis on ju selge, et su sõnum kohale ei jõua," rääkis ta.

"Selles draftis on asjad, mida võiks ja saaks parandada. Aga mis see tulem on ja kuidas see kõik kõlama jääb, on iseküsimus. Praegu varjutab seda ikkagi sõnasõda," tõdes Tali. "See on väga emotsionaalne, jah. Võib-olla peaks olema lihtsalt – aga see on ka jälle raportööri ja koostaja [töö] – pragmaatilisem ja lakoonilisem."

Küsimusele nii palju vastuolusid tekitava raporti võimaluse kohta täita oma algset eesmärki, vastas Tali: "No ma ei saa väita, et ta ei täida. Seal on kaks asja: esiteks, et kas sellest draftist saab raport, millisel kujul ja teiseks – igal asjal on ju mõju. Otseselt või kaudselt kõikidel tegudel, sõnadel, piltidel ja tegemata jätmistel on ikka mõju."

Endise kaitseliidu ülema (2012-2019), erukindralmajor Meelis Kiili (Reformierakond) eestvedamisel valminud riigikaitseraportis heidetakse kaitseväe omaaegsetele juhatajatele Riho Terrasele (2011-2018) ja Martin Heremile (2018-2024) ette, et nad nõustusid kaitseväe juhatajalt võtmefunktsioonide äravõtmisega, mis aga ei vabasta neid vastutusest võimaliku sõja tulemuste või tagajärgede eest, selgub esmaspäeval Delfis avaldatud ülevaatest. Raporti koostanud töörühma kuulusid veel EKRE nimekirjas riigikokku valitud kolonelleitnant erus Leo Kunnas, erubrigaadikindral Alar Laneman (Reformierakond), Anti Poolamets (EKRE), erukindralmajor Neeme Väli (Isamaa), kes pole komisjoni liige ja reservkolonel Peeter Tali (Eesti 200), kes on ennast raportist distantseerinud.

Tali ütles, et ei oska hinnata, kas 12-liikmeline komisjon kinnitab üldse raporti selle praegusel kujul.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:46

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

16:41

Tsahkna taunis Hiina toetust agressioonisõda pidavale Venemaale

16:17

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

15:56

Tali riigikaitseraportist: ma ei pea õigeks kaitseväe juhatajate ründamist

15:50

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

15:50

Kaljulaid: linnapea koht võinuks ikka minna Kõlvartile

15:46

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

15:45

Swedbank: majanduskasv kiireneb ja hinnatõus aeglustub

15:35

Tartu võimuliidu moodustajad arutasid rahandust ja linnajuhtimist

15:30

Raadiouudised (04.11.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

09:04

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

15:50

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

12:37

Maris Lauri: Isamaa valetas valijatele Uuendatud

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

11:00

Ossinovski: ma ei uskunud, et Pruunsillal Isamaa üle nii suur mõju on

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

ilmateade

loe: sport

16:46

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

16:17

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

15:46

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

15:16

Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile geimigi kaotamata

loe: kultuur

12:44

PÖFF-i elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

loe: eeter

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

09:33

Loomaarst: merisea põhitoit peab olema hein, mitte porgand ja müsli

08:26

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Reti

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

Raadiouudised

13:00

Keskerakond ja Isamaa hakkavad Tallinnas võimuliitu looma

12:25

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (04.11.2025 12:00:00)

09:55

Riigil jääb tööjõumaksudena saamata üle 100 miljoni euro aastas

09:50

Pärnu kuursaal võib taas uksed avada tuleval suvel

09:50

Vihmasadu liigub pärastlõunal saartelt mandrile

09:45

Riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

09:25

Raadiouudised (04.11.2025 09:00:00)

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo