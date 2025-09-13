X!

Meelis Kiili: ülevaade riigikaitseraporti olemusest ja staatusest

Meelis Kiili.
Riigikogu riigikaitsekomisjoni riigikaitseraport tugineb süsteemianalüüsile valitsemisest ja riigi toimimisest ning selle põhifookus on riigikaitsel ja elutähtsatel teenustel. Raporti avaldamine on teadlikult ajastatud pärast kohalikke valimisi, kirjutab Meelis Kiili.

Riigikontrolli audit kaitseministeeriumi valitsemisalast on elavdanud huvi riigikogu riigikaitsekomisjoni riigikaitseraporti vastu. Mõneti on huvi mõistetav, kuna julgeolekualased aspektid on jätkuvalt akuutsed.

Kui raporti koostamise alguses oli tunda tõrksust, siis nüüd on taas surve selle kiirele avaldamisele enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, põhjendades seda väitega, et inimesed peavad teadma, keda valida.

Annan järgnevalt ülevaate raporti olemusest ja staatusest.

Raport tugineb süsteemianalüüsile valitsemisest ja riigi toimimisest. Põhifookus on riigikaitsel ja elutähtsatel teenustel. Raportil on mõningane puutumus kohalike omavalitsuste rollidega julgeoleku tagamisel, kuid need teemad ei seostu otseselt valimistega. Omavalitsuste valimistel võib eeldada, et väiksemates kogukondades teatakse kandidaate sõltumata riigikaitseraportist.

Raporti mustand on valmis, st analüütiline faas on lõppenud. Praegu on mustand edastatud kontroll-lugejatele kvaliteedi hindamiseks. Samuti toimub tehniline toimetamine ja ettevalmistus avaldamiseks.

Töö käigus on toimunud ka konsultatsioonid riigikontrolliga, kuid raportite metoodika on erinev. Erinevuste põhjendus on riigikaitseraportis esitatud.

Avaldamine on teadlikult ajastatud pärast kohalikke valimisi. Selline ajastus on kooskõlas raporti algse eesmärgiga anda sisuline ja tasakaalukas ülevaade riigikaitse ning elutähtsate teenuste toimimisest, mitte sekkuda poliitilisse konkurentsi.

Sellega soovitakse tagada raporti erakondade ülene käsitlus ja vältida olukorda, kus seda hakatakse kasutama valimiskampaania osana. Nii säilib raporti terviklikkus ning põhifookus – riigikaitse ja elutähtsate teenuste analüüs – ei hägustu.

Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas 14. novembril 2024, et koostatakse raport Eesti riigi valmisolekust julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeolekuolukorras. Komisjon määras raportööriks Meelis Kiili.

Toimetaja: Kaupo Meiel

