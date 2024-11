Inges Kindlustus vahetas omanikke ja muutis nime

Inges Kindlustus sai endale uued omanikud ja tegutseb edaspidi Elama Kindlustuse nime all. Ettevõtte eesmärk on kasvatada Eestis oma turuosa viie protsendini.

1992. aastal loodud Inges Kindlustus tegutseb alates 1. novembrist Elama Kindlustuse nime all ja selle uued osanikud on Eesti ettevõtted ja eraisikud. Suurimateks aktsionärideks on kulla- ja hõbedamüüja Tavid ning R-Holding ja teised kindlustusettevõtetele tarkvara arendava Insly aktsionärid.

Kuni 30 protsenti aktsiatest hakkab optsioonilepingute kaudu kuuluma ettevõtte töötajatele.

Elama Kindlustuse juhatuse esimees Jaanus Seppa, kes on varem olnud LHV kindlustuse juhatuse esimees ning Compensa VIG asutaja, ütles kindlustusturu praegust olukorda iseloomustades, et suuremad või natuke keerulisemad juhtumid takerduvad rahvusvaheliste seltside bürokraatiasse, tekivad pikaajalised vaidlused, kuid Eestis on ärihuvid väiksed ja seetõttu ollakse valmis mainekahjuga leppima.

Uue nimega kindlustusfirma seab aga eesmärgiks, et kõik kahjuotsused tehtaks Eestis ja see muudab kahjukäsitluse kiiremaks.

Inges Kindlustus kogus eelmisel aastal ligi 6,9 miljonit eurot kindlustusmakseid ning hüvitas kahjusid 5,9 miljoni euro ulatuses. Tulevikus plaanib ettevõte oma mahte kasvatada ja jõuda viie aasta jooksul Eesti turul viieprotsendilise turuosani.

Elama kavatseb uute kindlustustoodete lisamise abil kasvada turust kiiremini. Liikluskindlustusele plaanib Elama tagasihoidlikku, turu kasvuga sarnast kasvutempot, kuid selle osakaal portfellis väheneb. Kaskokindlustus kasvab aga Elama plaanide kohaselt nende kindlustusportfelli suurimaks kindlustusliigiks.

2024. aastal üheksa kuuga on ettevõtte tulud kindlustuslepingutest olnud viis miljonit eurot ja kahjude summa 3,6 miljonit eurot. Selle perioodi puhaskasum on miljon eurot.

Inges Kindlustus jäi eelmisel aastal enam kui kahe miljoni euroga kahjumisse ja põhjendas seda üksikute suurte kahjujuhtumite, valuutakursi muutuste, varasemate perioodide edasikindlustuskomisjonide ümberarvestuse ja üldise edasikindlustuskulude kasvuga. Samas tegi ettevõte juba mullu ettevalmistusi müügiks.

Eestis tegutseb kahjukindlustuse turul 14 kindlustusseltsi ja liikluskindlustuse fond. 55 protsenti turumahust moodustavad kasko- ja liikluskindlustus, suuruselt järgmine liik on kodukindlustus.