Suuremate hooldekodude kasum ulatub miljonitesse

Hooldekoduäri on Eestis kasumlik ning edukamate asutuste kasumid ulatuvad miljonitesse eurodesse. Kõrge voodikohatasu ei tähenda, et nõudlus kohtade järele ka vähenemismärke näitaks

Mullu novembris oli Eestis kokku 228 hooldekodu ja keskmine kohatasu ulatus 1603 euroni.

Eesti hooldekodude lipulaev Südamekodud haldab 2025. aasta majandusaasta aruande järgi 12 eakatekodu, kus elab ligikaudu 1500 inimest.

Ettevõte suutis mullu kasvatada nii oma käivet kui ka kasumit. Südamekodude konsolideeritud käive tõusis mullu 28,7 miljoni euroni, aasta varem oli see 21,7 miljonit eurot. Samuti suurenes kasum, mis kerkis neljalt miljonilt eurolt 6,8 miljoni euroni.

Südamekodudes töötas 2025. aastal üle 700 inimese ning ettevõtte tööjõukulu ulatus 12,7 miljoni euroni. Aastal 2024 oli töötajaid 550 ning tööjõukulu ligi 10 miljonit eurot.

Hiljuti teatas Südamekodud, et müüb oma hooldusteenuste äri sajaprotsendiliselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals International, kuid kinnisvara jääb seniste Eesti omanike kätte.

Pihlakodu tegutseb samuti mitmes Eesti piirkonnas. Ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et Pihlakodul oli 2025. aastal kokku 850 voodikohta.

Hooldekodu konsolideeritud käive kasvas mullu 16,9 miljoni euroni, võrreldes aasta varasema 15 miljoni euroga. Samal ajal vähenes ettevõtte kasum varasema aastaga märgatavalt. Kui 2024. aastal teeniti 8,5 miljonit eurot kasumit, siis mullu oli tulemus 2,5 miljonit eurot.

Pihlakodu juhatuse liige Merike Merirand rääkis, et 2024. aasta majandustulemust mõjutas oluliselt ühekordne kasum, mis tekkis seoses tütarettevõtte Karell Kiirabi müügiga.

Ta lisas, et just 2025. aasta tulemus on see, mis kajastab ettevõtte tavapärast äritegevust.

"Pihlakodu äritegevus on olnud stabiilne ja jätkame investeerimist oma põhitegevuse arendamisse," nentis ta.

Pihlakodu tööjõukulu ulatus 2025. aastal 8,5 miljoni euroni ning töötajaid oli ligikaudu 300. Aasta varem oli töötajaid ligi 250 ning tööjõukulu 7,7 miljonit eurot.

Tallinnas asuva Pansionaat Kose müügitulu oli 2024. aastal 878 100 eurot, kuid tõusis mullu 990 000 euroni. Kasum tegi aga languse ning kui 2024. aastal oli see ligikaudu 56 000 eurot, siis mullu oli 17 300 eurot.

Ettevõtte keskmine töötajate arv oli 28 inimest ning tööjõukulu 523 200 eurot. Aasta varem oli töötajate arv sama, kuid tööjõukulu 446 300 eurot.

Raplamaal asuva Kuuda hooldekodu kodulehe andmetel mahutab see 54 klienti. Majandusaasta aruande järgi oli ettevõtte müügitulu mullu 991 000 eurot, aasta varem 895 000 eurot. Kasum jäi peaaegu muutumatuks ning oli 2025. aastal 249 000 eurot.

Ettevõttes oli mullu keskmiselt 17 töötajat ning tööjõukulu 418 600 eurot. Aasta varem oli üks töötaja rohkem ja tööjõukulu 377 900 eurot.

Pihlakodu hooldekodu Tabasalus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Lõuna-Eesti hooldekeskuse müügitulu oli 2024. aastal 14,1 miljonit eurot ning mullu 16 miljonit eurot. Kui aastal 2024 teenis ettevõte 1,6 miljonit eurot kasumit, siis aasta hiljem 1,3 miljonit eurot.

Lõuna-Eesti hoolduskeskuses oli mullu keskmiselt 345 töötajat, tööjõukulu üheksa miljonit eurot. Aasta varem oli töötajaid keskmiselt 310 ja tööjõukulu 7,5 miljonit eurot.

Võrus asuvas Vastseliina hooldekodus oli 2025. aasta lõpus 113 klienti ning keskmine tasu ööpäeva eest oli ligikaudu 46,29 eurot. Võrreldes 2024. aastaga tõusis tasu ligi viie euro võrra.

Mullu kasvas ettevõtte käive 10,6 protsenti. Toona oli Vastseliina hooldekodu müügitulu ligikaudu kaks miljonit eurot, aasta varem 1,8 miljonit eurot.

2025. aastal teenis ettevõte 112 700 eurot kasumit, aasta enne 138 900 eurot.

Vastseliina hooldekodus oli mullu keskmiselt 45 töötajat ning tööjõukulud kokku 1,3 miljonit eurot. Aasta varem oli keskmiselt 37 töötajaid ning tööjõukulud 1,1 miljonit eurot.

Lääne-Virumaal asuva Imastu hooldekodu majandusaasta aruandest selgub, et 2025. aasta lõpus oli hoolduses 184 inimest.

Ettevõte kasvatas müügitulu vähesel määral ning kui 2024. aastal oli see 2,6 miljonit eurot, siis mullu oli see 2,9 miljonit eurot. Aruandes on märgitud, et müügitulu kasv oli tingitud ühe lisakorruse kasutuselevõtust, mis võimaldas suurendada hooldekodusse võetavate klientide arvu.

Võrreldes 2024. aastaga langes kasum veidi. Toona oli see 603 200 eurot, mullu 589 400 tuhat eurot.

Töötajate arv ettevõttes oli keskmiselt 48 ning tööjõukulud kokku 1,1 miljonit eurot. Aruandes seisab, et suurenevate tööjõukulude katmiseks tuleb 2026. aastal mõnevõrra tõsta kohatasusid. 2024. aastal oli töötajaid keskmiselt 42 ja tööjõukulu 782 500 eurot.