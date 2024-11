Almann: Trumpi suhtumine NATO-sse ja Ukrainasse on äärmiselt murettekitav

"Kui eelmises Trumpi administratsioonis põhiliselt pandi proovile kõik USA siseriiklikud institutsioonid, alates senatist, ülemkohtust jne, siis ma arvan, et selle Trumpi administratsiooni põhiline test saab olema kõikidele rahvusvahelistele instatutsioonidele, mis meil on. Need lähevad surve alla ja see on murettekitav," ütles Almann.

"Nii need institutsioonid, mis tegelevad vabakaubandusega. Need institutsioonid, mis tegelevad rahvusliku julgeolekuga, kaasa arvatud NATO," lisas ta.

Almann märkis, et eelolevad kaks aastat saavad olema otsustava tähtsusega kõikide rahvusvaheliste institutsioonide jaoks.

"Kui me vaatame kõigele sellele, mida Trump räägib, siis on see väga murettekitav. Veel viimasel nädalal ütles ta, et "mõned meie vaenlased on ausalt öeldes paremad kui meie liitlased". See on tsitaat. Kui me loeme Trumpi administratsiooni liikmete meenutusi või nende avaldusi, näiteks selles osas, mis puudutab Trumpi suhtumist NATO-sse, siis see on kindlasti murettekitav. Trumpi suhtumine Ukrainasse, tema kõned Vladimir Putiniga. See kõik on tõesti murettekitav," rääkis Almann.

Almanni sõnul tuleks esimese asjana jälgida seda, mis saab USA sanktsioonipoliitikast Ukraina ja Venemaaga seoses.

Ta lisas, et rõõmu ei valmista ja reaalsusega sidet ei oma ka Trumpi väljaütlemine, et ta lõpetab sõja Ukrainas 24 tunniga.