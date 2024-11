Notarite sõnul on tasude tõus vajalik

Justiitsministeerium plaanib tõsta notaritasusid, et tagada notariteenuse jätkusuutlikkus igas maakonnas. Notarid on tasude tõusu pikalt oodanud.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, millega tõstetakse hüppeliselt notaritasusid. Näiteks kui testamendi tegemise eest tuleb praegu välja käia 32 eurot ja 55 senti, siis edaspidi tõuseks hind 55 euroni. Või 9000 eurot maksva kinnistu võõrandamise eest tuleb tasuda 50 eurot ja 90 senti, tulevikus aga 120 eurot.

"Paar viimast aastat on notarite jaoks olnud keerulised aastad, kuna on langenud tehingute üldine arv ja eriti on langenud kinnisvaratehingute arv ja peamiselt notar oma bürood üleval peabki neist tasudest, mida notar saab kinnisvaratehingute tõestamise eest," selgitas notarite koja juht Merle Saar-Johanson.

Maaklerite hinnangul võib notaritasu tõus aga niigi raskustes virelevale kinnisvarasektorile laastavalt mõjuda. "Aktuaalse kaamera" kaamera ees neist mitmed seda öelda ei tahtnud, viidates soovile hoida notaritega häid suhteid.

Notarite sõnul on hinnatõus aga vajalik, sest nende sissetulekud on viimastel aastatel vähenenud ennekõike väiksemates piirkondades ning ka uusi notareid naljalt ei lisandu. Seetõttu on oht, et notariteenus muutub väljapool Tallinna ja Tartut kättesaamatuks.

Saaremaal tegutseva notari Katrin Sepa sõnul on nende töökulud aastatega kasvanud, kuid teenuste hinnad järele pole tulnud.

"Et mina ise ei peaks tegema iga päev 10 kuni 12 tundi tööd, oleks vaja palgata veel tööjõudu, aga seda selle sissetuleku juures hetkel teha ei saa. Tuleb toime, aga selliselt, et töö ja eraelu on täiesti balansist väljas, et muule kui tööle väga palju aega ei jagu, siis nii saab hakkama, jah," rääkis Sepp.

"Büroo pidamise kulud on tõusnud, tööjõukulud on tõusnud, kontoritarbed on tõusnud. Meie tasud on samad 1990. või 2000. aastatest. See juba on lihtsalt täna väljakannatamatuks muutunud, et kõik teised tõstavad tasu, meie ei saa tõsta, sest meie tasu on seaduses ette nähtud," ütles Sepp.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Mari-Liis Mikli sõnul oli kaalumisel ka teisi lahendusi.

"Üheks variandiks oli see, et vähendada notarite tööpiirkondade arvu. Ehk hetkel neid on 15 vastavalt maakondadele. Aga see tooks jälle omakorda kaasa selle, et me tooks notarid ära teatud maakondadest, mis jälle tähendab inimesele kaugenemist notariteenusest," rääkis Mikli.

Kui inimese sissetulek aga ei võimalda näiteks testamendi koostamiseks notaritasu maksmist, on tal jätkuvalt võimalik sellest vabastust taotleda notarite koja kaudu.

Muudatus peaks jõustuma 1. märtsist 2025.