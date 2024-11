Pakosta tahab notaritasusid hüppeliselt tõsta

"Väiksemates piirkondades on notarite sissetulekud viimastel aastatel vähenenud, mis seab ohtu notariteenuse kättesaadavuse tulevikus. Meie eesmärk on hoida kvaliteetne teenus kättesaadavana kõigis Eesti maakondades, selleks on vajalik tasusid ajakohastada," ütles minister Pakosta.

Suur osa notaritasudest tõuseb, kuid inimete jaoks olulised toimingud, nagu pärimistoimingute tegemine ja notariaalsete kinnituste saamine, jäävad ka edaspidi Pakosta sõnul taskukohaseks.

"Näiteks on notaritasu testamendi tõestamise eest praegu 32,55 eurot, eelnõu järgi tõuseks see 55 euroni. Kui praegu peab 9000 eurot maksva kinnistu võõrandamise eest tasuma 50 eurot 90 senti, siis tulevikus oleks notaritasu sellise tehingu tõestamise eest 120 eurot. Jätkuvalt kehtib põhimõte, et väiksemate toimingute kulud kaetakse kallimate tehingute arvelt," lisas minister.

Kui inimesel on eluliselt vajaliku notariteenuse eest raske tasuda, saab ta kohtult taotleda notaritasust osalist või täielikku vabastust. Vabastamise kulud katab notarite koda.

Lisaks loob justiitsministeerium eelnõuga aluse notarite koja volikirjade registrile, kuhu kantakse kõik uued notariaalselt tõestatud volikirjad. "See register lihtsustab ja kiirendab volikirjade kehtivuse kontrollimist. Notarid ja teised huvilised saavad tulevikus volikirjade andmeid mugavamalt ja turvalisemalt kontrollida," rääkis Pakosta.

Eelnõu seab notaritele ametisoleku ülempiiriks 70 eluaastat, mis tagab Pakosta sõnul kõigile notaritele selge ja võrdse kohtlemise ning lihtsustab notarite koja tööd uute konkursside ja kandidaatide planeerimisel.

Justiitsministeerium märgib, et tehinguväärtusest sõltuvad notaritasud on püsinud muutumatuna 1996. aastast ja enamik fikseeritud määraga tasusid aastast 2010, samal ajal on aga kallinenud büroopidamine ja lisandunud täiendavad kulud ning ülesanded, sealhulgas seoses rahapesu tõkestamise meetmete karmistamisega. "Uued tasud aitavad tagada, et notariteenuse kvaliteet ja kättesaadavus säiliksid kõigis Eesti piirkondades," seisis ministeeriumi teates.

Eestis on 15 notari tööpiirkonda, kus 2024. aasta seisuga töötab kokku 87 notarit. 2023. aastal tegid notarid ligikaudu 280 000 ametitoimingut.